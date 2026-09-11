Moria Casán a punto de ir a América para quedarse con un histórico programa

La grilla televisiva podría sufrir un giro significativo de cara al próximo año tras conocerse el interés de una señal de aire por incorporar a una emblemática figura del espectáculo a uno de sus envíos más tradicionales. Durante la emisión del programa de streaming Ángel Responde, que se transmite por la plataforma Bondi Live, el periodista Ángel de Brito reveló la maniobra que analiza la directiva del canal para renovar la pantalla.

“En América TV está dando vueltas el nombre de Moria Casán como nueva conductora de Intrusos para el año que viene”, afirmó el conductor de LAM al referirse a los planes que maneja la emisora. En su intervención, el periodista rememoró el antecedente previo de la artista al frente de dicho espacio de espectáculos y el impacto que generó en su momento. “Condujo Intrusos cuatro meses y lo hizo bárbaro, por eso la pelea con Jorge Rial. A mí me encanta ella ahí”, agregó sobre aquella etapa.

Por otra parte, durante la transmisión del pase entre Arriba Argentinos y La mañana con Moria por la pantalla de El Trece, la propia artista se refirió a la muerte del periodista Chiche Gelblung, a quien definió como una figura clave del medio. “Todos tuvimos algo que ver con Chiche, una leyenda del periodismo. ¿Qué puedo decir? Un ser especial, un disruptivo, un vanguardista. Con esas noticias que por momentos eran bizarras, él armaba algo que te las hacía sentir con un poder... Un hombre muy capaz”, expresó al repasar la trayectoria del conductor.

En ese mismo sentido, profundizó sobre el costado menos público del comunicador al señalar que “últimamente estaba muy amoroso y siempre lo fue. Me quedo con lo bueno, yo tengo una lengua brava”. Asimismo, compartió un intercambio reciente en el que Gelblung reflexionaba sobre la permanencia en la actividad laboral a lo largo del tiempo. “Él decía que le preguntaban por qué seguía trabajando y que para él era una terapia más. ‘Si no, miren a Moria, que tiene 80 años, sigue trabajando y es una estrella’. No tiene nada que ver la edad y la enfermedad que tengas, sino seguir activo”, recordó sobre aquellas palabras.

Al evaluar las distintas facetas profesionales del conductor fallecido, la diva analizó su versatilidad ante las cámaras. “Él se prestaba mucho para la comedia, para todo lo que fuese show. Tenía un toque tierno que era comestible. Tenía su cosa dura, pero humanamente era súper tierno”, sostuvo durante el aire televisivo.

Para finalizar su evocación, relató una vivencia personal acontecida durante las grabaciones del certamen Bailando por un sueño que reflejaba ese aspecto de su personalidad. “Un día estábamos trabajando juntos en el Bailando y al otro día me llamó y me dijo: ‘Te llamo para decirte que ayer conocí a tu nieta Helenita y quería felicitarte por la belleza de esta chica. Estamos encantados con Cristina, hablamos con ella’”, rememoró, para luego concluir que “tenía esos toques tiernos, humanos y amorosos”.