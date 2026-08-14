La ausencia de Lali Espósito en la presentación de la serie biográfica de Moria Casán generó rumores sobre un posible distanciamiento entre ambas. Frente a las versiones, La One decidió aclarar cómo es actualmente su relación con la cantante y descartó que exista un conflicto.

La polémica surgió después de que Lali no asistiera a la avant premiere de “Moria”, realizada en el teatro Lola Membrives. La producción de Netflix, inspirada en la vida y carrera de Casán, se estrenará este viernes 14 de agosto y cuenta con la participación de figuras como Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

En diálogo con el ciclo El Ejército de la Mañana, de Bondi Live, Moria explicó que ella no estuvo a cargo de las invitaciones para la presentación, sino que esa tarea correspondió a Netflix. Cuando desde la producción le consultaron a quiénes quería especialmente en el evento, eligió limitar la lista a familiares y personas de su círculo más cercano.

De esta manera, la conductora descartó que la ausencia de Lali estuviera relacionada con un problema entre ambas. Incluso aseguró que no reparó en que la cantante no se encontraba entre los invitados y consideró que probablemente no pudo concurrir por cuestiones vinculadas con su agenda.

Moria también aclaró cómo define actualmente el vínculo con la artista. Explicó que son conocidas y mantienen una buena relación, pese a que no existe entre ellas una amistad íntima. Además, recordó los diferentes proyectos que compartieron durante los últimos años.

Entre esos antecedentes aparece “¿Quiénes son?”, la canción de Lali inspirada en una de las frases más reconocidas de Casán. La diva participó del videoclip y también acompañó a la cantante en algunos de sus shows en el estadio Vélez durante 2025. A su vez, Lali formó parte del podcast dedicado a la vida de Moria.

La conductora también aseguró que mantienen contacto. Según contó, recientemente Lali se comunicó con ella para contarle algunas cuestiones personales y ambas continúan intercambiando mensajes y contenidos a través de las redes sociales.

Así, Moria buscó terminar con las especulaciones surgidas después de la avant premiere y dejó en claro que no interpreta la ausencia de Lali como un gesto personal ni como una señal de distanciamiento entre ambas.