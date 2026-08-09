Moria Casán confesó que usa esperma de salmón para mejorar la piel

Moria Casán fue la gran protagonista de una noche inolvidable en el programa de Mirtha Legrand por la pantalla de El Trece. Acompañada por Natalia Oreiro, Adrián Suar y el periodista Diego Sehinkman, la actriz desató las carcajadas de todos los presentes al revelar el componente fundamental de su rutina de cuidado personal.

Todo se inició cuando la conductora elogió su apariencia física diciendo: "Estoy mirando tu piel, qué piel tenes, mi amor". Ante la observación, la invitada respondió con naturalidad: "Viste muy bien, mi amor. Te dije que me pongo esperma de salmón". La confesión generó un impacto inmediato en el resto de los comensales. Oreiro reaccionó con un "¿Qué?", mientras Suar solicitaba detener la charla: "No, no, un segundito. Paremos". Sin embargo, la curiosidad se impuso y la actriz uruguaya pidió: "No, decí lo primero", a lo que el productor agregó: "¿Esperma de qué?".

Sin inmutarse, la conductora de La Mañana con Moria repitió con calma: "Esperma de salmón". La propia Mirtha Legrand confirmó que ya conocía el dato comentando: "Ah, si, me lo contó". Casán aprovechó para sumar una anécdota sobre un hombre que la felicitó por su cutis: "Se lo cuento y me felicitó y me dijo: ‘¿Qué bien, te gustaría ponértelo? Yo te traigo al médico, mi amor’". Esto disparó nuevas dudas en Oreiro, quien consultó: "¿Qué médico traes? ¿Cómo es? ¿Qué cómo traes?". Para intentar ordenar el debate, Suar señaló: "No, no, mirá lo que nos dice Mirtha. Pasá".

La One recordó el origen de la confidencia explicando que Legrand la llamó previamente para felicitarla: "Ella me llamó a mí y me felicitó por la piel. Como estaba impecable, escuchame. Y yo digo: ‘Me pongo esperma de salmón’". Entre risas, Oreiro admitió: "Me encanta, pero me la imagino a Mirtha igual". El clima se volvió afectuoso cuando Moria le devolvió el cumplido a la anfitriona: "Vos estás impecable, reina". Mirtha agradeció el gesto con humildad: "Muchas gracias. Soy muy mayor, muy grande". Suar negó esa afirmación con un "No", pero la diva continuó: "Trabajando a esta edad y que". El productor anticipó los festejos por los 100 años de la conductora asegurando que "se viene el cumpleaños, se viene".

La conversación derivó en un reconocimiento a la trayectoria de Legrand, quien afirmó: "En el mundo no hay otra". Oreiro consultó si se trataba de un "Record en el Guinness, ¿no?", mientras Suar fue tajante al decir "nadie como vos" y Casán cerró con un "no existe". Al verse "casi centenaria", Mirtha recibió otra negativa de Suar: "No, no". Moria indagó sobre sus sueños de infancia preguntando "vos tenías, cuando eras niña, soñabas con la familia", a lo que la Chiqui respondió con firmeza: "Yo quería ser artista". Luego precisó que no deseaba ser "ni bailarina, cantante".

Finalmente, Casán destacó la vigencia de la conductora al expresar: "Con esta permanencia, estar en una mesa casi a tu edad, qué maravilla". Legrand insistió en su singularidad: "Creo que en el mundo no hay", idea que Moria reforzó con un "no hay". El cierre estuvo a cargo de Suar, quien sentenció: "No, no hay, no hay. Sos la única".

Cabe destacar que Casán asistió al ciclo para promocionar el estreno de Moria, la biopic que llegará a Netflix el próximo 14 de agosto. En esta producción, tres reconocidas actrices como Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serán las encargadas de interpretar a la diva en distintas etapas de su historia personal y profesional.