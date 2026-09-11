Moria Casán contó cómo usa ChatGPT para decorar su casa y guardar ideas

Moria Casán mostró su faceta tecnológica al revelar cómo utiliza la inteligencia artificial en su vida diaria. Durante un intercambio televisivo con el periodista Nacho Otero en el pase entre Arriba Argentinos y La Mañana con Moria por eltrece, la diva argentina explicó que integró la herramienta a sus rutinas personales y profesionales.

"Yo todo lo que es adelanto, bienvenido sea. Soy amiga de la IA", afirmó la artista para remarcar su postura favorable ante la tecnología. Al detallar el uso que le da al chatbot para proyectos de arquitectura de interiores, la conductora señaló: "Sí, sí. Le pregunto por cambios en mi casa. Me gusta mucho la arquitectura. Escenografío mi casa más que decorar, tengo ese concepto del teatro".

Respecto del procedimiento que aplica al consultar la plataforma, la figura del espectáculo expresó: "Le digo: ‘Este rincón lo quiero cambiar, tengo estos colores’ y me da opciones según mis gustos y mi personalidad".

Por otra parte, la conductora indicó que apela al asistente virtual para estructurar sus escritos. "Le pido que me haga sinopsis de acuerdo a lo que quiero decir, según mis pensamientos, mi ‘lengua karateka’, pero yo le digo lo que quiero decir", sostuvo sobre la elaboración de sus mensajes.

Finalmente, la artista aclaró que el sistema funciona de manera complementaria a su propia creatividad al manifestar: "Dependo de mí, pero ya que está, lo usamos".