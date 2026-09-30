Moria Casán contó cómo logró entrevistar a Pity Álvarez y explicó por qué el músico la eligió para romper el silencio en medio de un momento personal y judicial complejo.

La conductora relató que conoce al exlíder de Viejas Locas desde hace años y que siempre mantuvieron un vínculo cordial. Según explicó, Pity era amigo de su hija y con el tiempo tuvieron distintas conversaciones telefónicas.

Durante una entrevista, Moria aseguró que el músico le había manifestado en los últimos días que quería hablar exclusivamente con ella. Finalmente, este martes le escribió por WhatsApp mientras estaba al aire en La mañana con Moria y le pidió salir en el programa.

“Me dijo que quería hablar conmigo, que era la única persona con la que quería hablar”, explicó la conductora. Tras recibir el mensaje, decidió llamarlo inmediatamente para concretar la entrevista.

Moria también sostuvo que valora que personas que atraviesan momentos difíciles confíen en ella porque sienten que no serán juzgadas. “Estos seres hermosos y rotos confían en mí”, expresó al referirse al vínculo que establece con algunos de sus entrevistados.

Qué dijo Pity Álvarez en la entrevista

Durante la comunicación, Pity habló desde el Hospital Tornú y se refirió al juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Díaz. El músico aseguró que no piensa declararse inocente y sostuvo que afrontará los hechos ocurridos.

También se refirió al episodio ocurrido en el hospital, cuando intentó retirarse del lugar. El propio músico dijo que atravesó un “brote psicótico” y que llevaba varios días sin poder dormir debido a distintas preocupaciones.

En paralelo, la Justicia dispuso su internación forzosa por 90 días y determinó que continúe bajo atención médica mientras se evalúa una posible derivación a una institución psiquiátrica.