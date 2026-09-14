Moria Casán contó que usa "juguetitos" para tener intimidad a los 80 años

Moria Casán abordó abiertamente los detalles de la convivencia íntima que mantiene con Pato Galmarini, con quien comparte un vínculo afectivo desde hace cinco años. La actriz y conductora explicó cómo transitan la sexualidad en esta etapa de sus vidas y remarcó que, a pesar de las transformaciones con el paso del tiempo, mantiene el disfrute pleno junto al dirigente peronista.

Estas expresiones se sumaron a los comentarios previos del propio Galmarini durante una emisión de streaming, donde reconoció una menor frecuencia en los encuentros sexuales. "Imaginate que el sexo entre nosotros es muy de vez en cuando. Ella tiene 80 y yo 83, y me cuesta mucho", expresó en esa oportunidad, añadiendo: "Es que no estoy abrazando a una mujer más. Ya van cinco años de nuestro reencuentro".

Frente a estas afirmaciones, durante una nota televisiva en LN+, la artista profundizó sobre el significado que le otorga hoy en día al plano físico. "Al sexo no lo pongo en un altar. En mi vida fue un portal de goce para elevarme. Más allá de que tengamos sexo o no, a esta edad es más tántrico. Te vas seduciendo a través de las manos, las caricias... Pato está bien, pero va a cumplir 84 años y obviamente no puede tener el vigor de uno de 20", sostuvo.

A su vez, Casán aportó precisiones sobre el modo en que gestionan la complicidad diaria en la pareja. "Es un hombre sano, hermoso, tiene cabeza y es fachero. La pasamos bien. Si no me sastiface me autosatisfago, y sino tenemos juguetitos para usarlos, pero la pasamos bien", afirmó al respecto.