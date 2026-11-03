Moria Casán dijo que no es amiga de Lali Espósito y por eso no fue a su boda

La reconocida conductora Moria Casán y la cantante Lali Espósito se convirtieron en el centro de atención mediática luego de que la diva hablara sin filtro sobre su llamativa ausencia en la reciente boda de la artista junto a Pedro Rosemblat. El pasado sábado 31 de octubre de 2026, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima realizada en el barrio porteño de San Telmo, un evento que reunió a familiares, amigos y diversas figuras del espectáculo nacional.

Entre los invitados destacados que acompañaron a los novios se encontraban Peter Lanzani, Candela Vetrano, Mery del Cerro y Juliana Gattas, aunque la ausencia de la One generó inmediata repercusión entre los seguidores y la prensa de espectáculos. Durante el pase radial de La Mañana con Moria con Arriba Argentinos, la conductora fue consultada directamente sobre su faltazo al festejo y respondió de manera tajante al aclarar la situación ante los oyentes. "No, no me invitaron", expresó Moria Casán al ser interrogada sobre si había recibido la tarjeta formal para asistir al casamiento de la cantante y el conductor de Gelatina.

Lejos de generar polémica o mostrarse ofendida por la decisión de la pareja, la diva explicó que, a pesar de la admiración mutua y del gran cariño que siente por Lali Espósito, el vínculo que las une no encaja dentro de la categoría de una amistad íntima. "No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió con la que la pasé divino", aseguró la artista al recordar la complicidad que construyeron cuando colaboraron juntas en el exitoso proyecto musical.

En la misma línea de declaraciones, la conductora profundizó sobre la dinámica de su relación cotidiana y descartó cualquier tipo de malentendido que pudiera haber motivado su exclusión de la lista de invitados a la celebración. "No tenemos la reciprocidad de una amistad, no nos llamamos por teléfono. De vez en cuando me manda un 'hola Moria' o si usan la frase mía", comentó ante los micrófonos del programa radial.

Para finalizar, a pesar de no haber estado físicamente presente en la fiesta que agasajó a los recién casados, la experimentada figura del espectáculo reveló que tuvo un noble gesto con ellos en su día especial. "Le mandé una felicitación por privado", confesó Moria Casán, dejando en claro que los buenos deseos hacia Lali Espósito y Pedro Rosemblat estuvieron presentes de manera afectuosa a pesar de la distancia protocolar.