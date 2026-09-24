Moria Casán dio información inédita sobre Mirtha Legrand y su salud

La preocupación por la salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo al país luego de su ingreso al sanatorio por una complicación respiratoria. A sus 99 años la diva nacional atraviesa un cuadro de neumonía bacteriana que requirió cuidados intensivos inmediatos en la clínica Mater Dei. Tras recibir la medicación adecuada el equipo médico logró estabilizar su estado y trasladarla a una habitación individual.

Durante la última emisión del ciclo La Mañana con Moria por la pantalla de El Trece la conductora analizó la evolución de la Chiqui. En el programa se destacó el deseo de toda la televisión por ver a la diva festejar sus 100 años dentro de cinco meses. Moria Casán remarcó la enorme fortaleza de la diva al señalar que "están todos esperando a la señora Legrand, para que cumpla sus 100 años, para hacerle la gran fiesta. Faltan cinco meses y está recuperándose".

La conductora llevó tranquilidad al público y explicó los motivos por los cuales la diva permanece bajo supervisión médica. Respecto al tiempo de internación en el sanatorio agregó que "para la que la gente se quede tranquila, si sigue internada hasta el viernes es porque se la debe controlar, tiene 99 años está zafando de todo, tiene una ganas de vivir esta mujer".

Asimismo la líder del ciclo remarcó que "la actitud dánica de ella por supuesto, le favorece" en esta etapa de recuperación. El especialista médico del programa coincidió en que el deseo de regresar a la pantalla chica y encabezar su tradicional cena semanal funciona como un motor clave en su pronta mejoría.