Moria Casán protagonizó un emotivo momento durante la emisión de su programa La mañana con Moria, por El Trece, cuando una médium aseguró haber percibido la presencia de su padre fallecido, Juan Casanova. La inesperada revelación ocurrió en medio de un especial por Halloween y terminó con la conductora visiblemente conmovida, recordando su infancia y el vínculo que mantuvo con su papá.

Todo comenzó cuando el estudio televisivo se transformó en un escenario dedicado a lo sobrenatural, con invitadas vinculadas al esoterismo, brujas, una especialista en duendes y participantes disfrazados de personajes del cine de terror. En ese contexto, la diva se mostró interesada por conocer cómo funcionaban las supuestas comunicaciones espirituales.

Durante la conversación, Casán le preguntó directamente a una de las invitadas si podía comunicarse con personas fallecidas. La mujer explicó que, según sus creencias, actuaba como un canal para recibir información y transmitir mensajes.

La situación cambió cuando la médium aseguró percibir la presencia de un hombre especialmente importante en la vida de la conductora. Intrigada, Moria quiso saber de quién se trataba y comenzó a hacer preguntas.

En un primer momento, la actriz pensó que podía ser Mario Castiglione, padre de su hija Sofía Gala. Sin embargo, la invitada le respondió que se trataba de su propio padre, a quien describió como una figura que continuaba protegiéndola.

El recuerdo de Moria Casán sobre su padre

La afirmación provocó una inmediata reacción en la conductora, quien comenzó a recordar la influencia que Juan Casanova tuvo durante su infancia y en el desarrollo de su vocación artística. "Mi padre fue el primero que hizo toda mi vida que fuera lúdica. Me metió en el mundo del arte", expresó Casán, visiblemente emocionada.

La diva explicó que su papá era militar y músico, pero que también tenía una profunda pasión por las manifestaciones culturales. Según recordó, durante su infancia asistían habitualmente al Teatro Colón para disfrutar de espectáculos musicales, ópera y ballet.

La conductora destacó que aquellas experiencias fueron fundamentales para descubrir su interés por el espectáculo y desarrollar la personalidad artística que posteriormente la convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento argentino.

Mientras relataba esos recuerdos, otra de las invitadas aseguró que también percibía la presencia de Juan Casanova en el estudio. La afirmación incrementó la emoción de Moria, quien decidió dedicarle unas palabras a su padre frente a las cámaras. "Juan Casanova, te quiero. Qué lindo. Bienvenido, Juan. Vení a protegerme", manifestó con lágrimas en los ojos.

El agradecimiento de Moria a sus padres

Después del intercambio, Casán aprovechó para expresar su agradecimiento por la infancia que compartió con sus padres y recordó que creció como hija única en un entorno familiar que siempre la acompañó.

La actriz aseguró que conserva recuerdos muy felices de aquella etapa y que nunca sintió la necesidad de reprocharles situaciones del pasado. "Mis padres han sido maravillosos. Hija única y no me puedo quejar de nada", sostuvo durante el programa.

Antes de continuar con la emisión, volvió a dirigirse simbólicamente a su padre y le agradeció por la protección que, según sus creencias, todavía recibe.

El episodio se produjo en una semana especialmente sensible para la conductora. Días atrás, también se había emocionado al comunicar en vivo la muerte de Fernando "Coco" Shedden, quien fue su histórico chofer y mantuvo un vínculo cercano con ella durante buena parte de su vida.

En esta oportunidad, lo que comenzó como una propuesta televisiva relacionada con Halloween terminó convirtiéndose en un momento íntimo para Moria, quien recordó el lugar que ocupó su padre en su historia personal y en el comienzo de su carrera artística.