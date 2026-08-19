Moria Casán: “Mi abuelo raptó a mi abuela y mató a un hombre”

Durante una reciente emisión de La Noche de Mirtha, Moria Casán compartió detalles de su historia personal que no se incluyeron en su serie biográfica de Netflix. La actriz, que celebró 80 años y protagoniza la película Yo, Narciso, comenzó repasando sus primeros años de vida y señaló que "Fui muy mimada. Mi madre me tuvo de muy grande, arriba de los 30 años. En esa época eras una anciana, ya era vanguardia en ese momento".

La conversación tomó un rumbo dramático cuando la invitada reveló un hecho que conmocionó a los presentes, especialmente a Natalia Oreiro. Según su testimonio, "Mi abuelo raptó a mi abuela cuando ella tenía 13 años". Casán agregó que, producto de esa unión forzada, "A los 24 años, ella ya tenía 9 hijos". Ante la mirada atónita de la conductora, la diva sostuvo que "La historia de mi abuela es para cine" antes de profundizar en el desenlace de aquel vínculo.

La narración incluyó un enfrentamiento fatal con un pretendiente de su abuela. Casán relató que "Cuando mi abuelo la fue a buscar, fue a pelear con ese hombre que quería estar con ella" y remató la historia confirmando la muerte del tercero en discordia porque "Y mi abuelo mata al señor. Se baten a duelo".

Al finalizar su relato, cerró con la frase "Mirá si eso no es cine", lo que provocó una reacción inmediata de Natalia Oreiro. La actriz uruguaya manifestó su desaprobación ante la brutalidad del hecho y calificó la historia como "Cine de terror".