Moria Casán prendió fuego a Rial y reveló un duro secreto sobre la Niña Loly

Moria Casán expuso antiguos episodios compartidos con Jorge Rial tras desestimar dichos del periodista sobre su desempeno en la conduccion de Intrusos. Luego de que el conductor señalara que durante la etapa de la artista al frente del ciclo se perdieron auspiciantes, la figura del espectaculo recordó ocasiones en las que presto ayuda profesional al comunicador.

Entre esos momentos, menciono el impacto de un especial televisivo y aseguro: "Con el famoso programa que hice con los dos maridos, lo devolví a Jorge Rial a la tele. Se me ocurre llevarlo como mediador pero los productores me dijeron que él no podía entrar al Canal. Yo insistí y fue tanto el éxito de ese especial que lo contratan".

En el desarrollo de sus declaraciones, la actriz detallo las dinámicas planteadas en su relacion con el presentador a lo largo del tiempo. Al abordar ese vinculo, afirmo: "Me ha pedido muchas cosas. Algunas buenas, otras no tan buenas... entiendo que era un hombre muy enamorado, cuando se enojó con alguien que pensó que lo había engañado, me pidió algunas cositas".

A su vez, señalo episodios vinculados al certamen de baile televisivo y expreso: "Me ha pedido muchas cosas, algunas buenas, otras no tan buenas... entiendo que era un hombre muy enamorado, cuando se enojó con alguien que pensó que lo había engañado, me pidió algunas cuestiones".

El relato continuo con precisiones sobre encuentros particulares y reacciones observadas en el entorno mediático. Al respecto, sostuvo: "Estábamos hablando del Bailando y las devoluciones y le comenté que me la había cruzado con Morena en Esperanto. Ahí, noté un quiebre en la voz". Respecto a las solicitudes atribuidas al periodista durante el certamen, agrego: "La verdad es que yo estaba en el Bailando, me pedía unas cositas mínimas pero mucho no podía hacer. Si la chica iba bien, no podía decir que iba mal".

Finalmente, la artista refirió a los efectos inmediatos de aquella etapa sobre Mariana Antoniale, indicando que "después ella misma dijo que se tuvo que ir del país porque le cerraban todas las puertas".

Respecto al motivo que origino el intercambio actual sobre el programa de espectaculos, concluyo: "Nada. A Jorge le digo que creo que el mensaje de los anunciantes estuvo de más pero me da igual. Yo le salvé el billete. Fui a Intrusos por un día y me quedé por cuatro meses porque funcionaba muy bien. Creo que ahí empezó alguna cosita de amor y odio".