Moria Casán rechazó a Rosalía: "No le voy a hacer el caldo gordo"

Moria Casán explicó los motivos por los que decidió no aceptar la invitación que le hizo Rosalía para participar de una actividad vinculada con sus shows en Argentina. La actriz aseguró que la propuesta llegó de manera inesperada, pero que finalmente optó por rechazarla debido a su intensa agenda laboral y porque el formato del encuentro no despertó su interés.

Según relató, inicialmente desconocía que la actividad tenía un carácter confidencial y contemplaba una instancia de interacción personal con la artista española. Una vez que conoció esa modalidad, entendió que no era una experiencia que quisiera atravesar en este momento.

"Después me enteré que era confidencial, que te hacen hacer como que te confieses con ella. No le voy a hacer el caldo gordo", expresó la diva al explicar su postura. También remarcó que atraviesa un período de mucho trabajo entre las funciones teatrales, la televisión y el próximo estreno de la serie basada en su vida.

Casán también buscó despejar cualquier especulación sobre una posible postura en contra de Rosalía, quien en los últimos días quedó envuelta en una polémica por sus declaraciones sobre la crisis migratoria en España. La actriz aseguró que su decisión no tiene relación con ese tema y que mantiene una buena consideración artística hacia la cantante.

De esta manera, Moria dejó en claro que su negativa respondió exclusivamente a cuestiones personales y profesionales, descartando cualquier conflicto con la artista española o con la organización del evento.