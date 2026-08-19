Cuando los rumores sobre una supuesta tensión entre Moria Casán y Lali Espósito comenzaban a crecer, la propia diva decidió intervenir. Después de las fuertes críticas que Marcelo Polino lanzó contra la cantante, Moria utilizó sus redes sociales para dejar en claro cuál es su postura y expresar públicamente su apoyo a la artista.

La polémica había comenzado por la ausencia de Lali en el estreno de la serie biográfica de Moria. La situación alimentó versiones sobre un posible distanciamiento entre ambas, que tomaron todavía más fuerza después de las declaraciones de Polino.

El periodista habló del tema durante su participación en La Mañana con Moria y recordó una situación ocurrida durante las grabaciones de la producción. Según relató, en el último capítulo fueron invitados varios amigos de la conductora, pero Lali habría preferido permanecer separada del grupo.

“Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros”, aseguró Polino al referirse a lo ocurrido durante aquella jornada.

El mensaje de Moria para Lali

En medio de la repercusión que tuvieron las declaraciones, Moria decidió marcar su posición a través de las redes sociales.

La conductora compartió un video en el que Lali hablaba sobre ella y acompañó la publicación con un breve pero contundente mensaje: “Loviu gladiadora”.

El gesto fue interpretado como una manera de desactivar las versiones de enfrentamiento y mostrar que, pese a las críticas de Polino y las especulaciones surgidas durante los últimos días, Moria mantiene una buena relación con la cantante.

La controversia había comenzado días atrás, cuando la ausencia de Lali en el estreno de la serie llamó la atención. En ese momento, Moria ya había hablado sobre las versiones de conflicto y evitado profundizar una posible pelea.

Ahora, con su publicación en redes, La One volvió a respaldar públicamente a Lali y buscó ponerle un freno a una polémica que había escalado luego de las declaraciones de Marcelo Polino.