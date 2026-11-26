Moria Casán y el gerente de Tecnología de Artear, Eduardo Bayo, encabezaron la revelación detrás de la campaña que mantuvo en vilo a los televidentes. La diva argentina fue la figura elegida por las autoridades de El Trece para comunicar que la señal televisiva dio un salto histórico en su calidad de imagen al comenzar sus transmisiones en 4K desde este jueves.

La intriga en la pantalla chica comenzó durante la jornada del miércoles, cuando todos los conductores y panelistas de los distintos ciclos de El Trece salieron al aire usando anteojos de sol sin dar ninguna explicación. La llamativa consigna incluyó hasta la emisión de El Zorro, cuyos personajes clásicos fueron modificados mediante inteligencia artificial para aparecer también con gafas oscuras.

Tras horas de especulaciones en las redes sociales, Moria Casán tomó la palabra al aire para ponerle punto final al enigma que rodeaba a la emisora. "A partir de hoy, el sol de El Trece brilla más fuerte porque empieza a trasmitir en 4K", expresó la conductora frente a las cámaras para explicar el verdadero motivo de la campaña promocional.

Este avance tecnológico significa que la programación de la señal contará desde ahora con una nitidez superior en cada envío. Al respecto, Eduardo Bayo detalló que para lograr este objetivo la empresa debió realizar una importante inversión en equipamiento técnico de última generación y en la capacitación integral de todo su personal.

El directivo de Artear también señaló que este cambio estructural en la definición visual exige una transformación profunda detrás de escena. "Una imagen que tiene cuatro veces más definición que la actual implica adaptar muchas áreas: maquillaje, escenografía, iluminación y demás", concluyó Eduardo Bayo sobre los desafíos de esta nueva etapa televisiva.