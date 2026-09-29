Moria Casán reveló qué ocurrió tras la polémica entrevista con Facundo Moyano

La conductora de televisión se refirió a las consecuencias mediáticas luego de la conversación en su programa con el referente político. El mano a mano sobre los conflictos de pareja entre el dirigente y su novia generó miles de comentarios en las redes sociales.

La figura televisiva converso con Yanina Latorre sobre los llamados telefónicos que recibió de los empresarios de los medios tras la emisión del reportaje. "Me llamó la gente más poderosa que vos te puedas imaginar, de los medios. Uno inimaginable. Me dijo 'inaugurás una nueva televisión, que es el escuchar y lo que lograste es hipnótico'. Fue un hombre muy importante... así que estoy feliz de darle su lugar a una persona que necesitaba hablar... Siempre doy lo mejor para el show que yo hago, tengo respeto por el público que nos mira y nos elige", afirmo la diva durante la charla.

El dirigente sindical busco un espacio para dar su versión de los hechos tras el episodio ocurrido en el departamento de la pareja. Las declaraciones sobre la denuncia perimetral llamaron la atención del público y provocaron una serie de análisis en los programas del espectáculo.

La animadora aseguro que mantuvo un vinculo cercano con el entrevistado antes y después de salir al aire. "Soy amiga, él me llama y me felicita. Me decía que quería venir con Candela al show. 'Estoy deseando que me saquen la perimetral para ir con Candela', me dijo... Fue eso, traté de darle mi oreja y mi corazón, y al mismo tiempo pensando en el show, en la tele", agrego la artista sobre el mensaje que le envió el dirigente.

La trascendencia del dialogo continuo en la agenda informativa por el estado en el que se presento el invitado frente a las cámaras. Los analistas del espectáculo evaluaron el estilo impredecible del político mientras intentaba justificar sus acciones recientes.

La conductora justificó la actitud cambiante del dirigente político durante la transmisión de eltrece. "Yo le creo todo, porque creo que es una persona que estaba desarticulado. No estaba en eje. Tengo que respetar su estado de ánimo, necesitó venir a mi programa, por algo me eligió. Tengo que respetar la elección de él más allá de lo errático y de lo desarticulado", aclaro la diva para defender el trabajo del equipo del canal.

La transmisión se convirtió en la emisión con más interacciones del canal con un pico de rating equivalente a 1000000 de espectadores en pantalla. La producción genero ingresos por publicidad de 5000000 de pesos argentinos gracias a la visibilidad obtenida.

El dirigente expreso su agradecimiento al terminar la transmisión en los estudios. "Moria, muchas gracias por haberme defendido, me sentí muy bien. Y ojalá la próxima vez vuelva con Candela", concluyo el invitado según las palabras vertidas por la propia diva.