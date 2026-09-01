Moria Casán sorprendió al revelar públicamente que mantuvo un affaire con Gerardo Sofovich. La confesión ocurrió durante una entrevista con Gustavo Sofovich, hijo del recordado productor, quien le preguntó directamente por los rumores sobre una relación entre ambos.

El inesperado momento ocurrió al aire de La mañana con Moria, por eltrece, mientras Gustavo repasaba la trayectoria de su padre. En medio de la conversación, recordó que Luis Ventura había hablado recientemente sobre un supuesto romance entre la conductora y Gerardo.

“Siempre tuve la duda. Te lo iba a preguntar porque el otro día lo dijo Ventura. Que vos estuviste un affaire con papá”, lanzó Gustavo.

Moria decidió responder y, antes de revelar qué había ocurrido, hizo una aclaración sobre su carrera. La diva sostuvo que todos sus logros profesionales fueron producto de su propio trabajo y que nunca necesitó mantener una relación con alguien para conseguir oportunidades.

Luego llegó la confesión. “Con tu padre teníamos como un affaire”, confirmó Moria ante Gustavo.

La conductora recordó que existía una fuerte atracción entre ambos y contó que a Sofovich le gustaba especialmente su inteligencia. “Tuvimos una cosita ahí”, resumió.

Cómo recordó Moria Casán su relación con Gerardo Sofovich

Lejos de esquivar el tema, Moria dio algunos detalles sobre aquel vínculo y recordó con cariño al histórico productor teatral y televisivo.

“Divino, divino. Era una divina persona. Muy bien, súper regio. Una cosita como refinada”, expresó.

Gustavo también habló sobre la personalidad de su padre y aseguró que primero les daba oportunidades laborales a las artistas y, eventualmente, algunas lograban convertirse en estrellas. Después, según recordó, podía aparecer el interés sentimental.

Moria coincidió con la descripción y respondió con su habitual desparpajo. Además, recordó cómo eran aquellos años cuando las figuras del espectáculo atravesaban sus veintitantos y desarrollaban sus carreras en el teatro y la televisión.

La diva también insistió en que nunca utilizó sus relaciones sentimentales para avanzar profesionalmente y atribuyó su extensa permanencia en el mundo del espectáculo a su talento, personalidad y magnetismo.

La revelación dejó así al descubierto una historia que durante años había permanecido fuera del conocimiento público y que salió a la luz, precisamente, durante una conversación entre Moria y el hijo de quien fuera protagonista de aquel romance.