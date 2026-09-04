Moria Casán reveló si aceptaría tener una cena íntima con Javier Milei

Luego de retomar la conducción de su ciclo en El Trece, regresar de sus vacaciones y transitar el éxito de su serie en Netflix, Moria Casán brindó declaraciones sobre su relación con el mandatario argentino durante una entrevista con Fabián Doman en Carnaval Stream.

En medio de la conversación, el periodista le preguntó qué pensaba sobre Javier Milei y si aceptaría una invitación a cenar con él. La artista respondió afirmativamente y repasó sus recientes reconocimientos institucionales: "Sí, claro. La Secretaria de cultura de la Nación me entregó este año, donde me hicieron una ópera rock espectacular, que se pasó el día de mi cumpleaños".

En esa misma línea, la figura del espectáculo profundizó sobre las menciones recibidas y la comunicación fluida que mantiene con el Jefe de Estado: "Me declararon personalidad emérita de la cultura. Muchas veces hablo con Milei. Me ha llamado para felicitarme en el programa, me ha llamado a mi casa para felicitarme por notas o cosas que vio mías. Tenemos una relación buena desde que él vino a Incorrectas".

Al detallar el origen del vínculo, la conductora explicó que el contacto viene desde la etapa previa a la gestión política del Presidente: "Desde que todavía no era Milei. No, ningún problema. Yo no tengo ningún problema con nadie. Milei es un disruptivo. Sorprende por su carácter, su personalidad. El que es un buen ciudadano y el que cree en la democracia tiene que respetar que la gente lo votó".

Para finalizar, la diva reflexionó sobre el rol institucional del Poder Ejecutivo y su propia visión laboral: "Por el momento está tratando de hacer cosas, supongo, lo mejor que puede. No quiero pensar que alguien que es presidente de un país va a hacer cosas para dañar a un país. Yo no me voy a meter en sus ideas peronistas de Perón y Evita, los partidos se desmembran. Yo soy casanística. Creo en mí y en mi laburo que nunca paré de trabajar".