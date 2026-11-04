Moria Casán reveló si le quitará el trabajo a Mirtha Legrand en El Trece

El Trece planifica su grilla para 2027 y busca a Moria Casán para ocupar la franja nocturna de los sábados de Mirtha Legrand. Tras la información difundida en Intrusos por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la conductora de La Mañana con Moria habló sobre la posibilidad de encarar un formato de cenas en el canal del sol.

La artista atendió al móvil del programa de espectáculos para responder sobre el rumor de su llegada a la pantalla chica. "No tengo idea chicos", reaccionó la exjurado del Bailando ante la consulta. De todas maneras, la diva reconoció el honor de figurar entre las alternativas para integrar la programación del canal.

"Siempre es grato que se piense en mí", sostuvo la figura televisiva al ser indagada por la versión periodística. Además, dejó en claro su postura respecto a la histórica conductora: "Nunca un reemplazo de nadie y mucho menos de Legrand, pero si no pudiera hacerlo, que se piense en mí para ocupar un lugar tan importante, por supuesto".

Confiada en sus años de trayectoria, la actriz resaltó su versatilidad para estar al frente de cualquier proyecto. "Sé de lo que se trata el show", remarcó con seguridad ante el micrófono. No obstante, subrayó que su presente la encuentra concentrada en su horario matutino y que no busca activamente ese cambio.

"Mi propio programa lo tengo a la mañana. No es un anhelo, estoy feliz con lo que tengo, pero bienvenidas todas las propuestas", afirmó la protagonista. La figura también explicó su metodología de trabajo al momento de recibir ofertas de producción en la industria del entretenimiento.

"Lo que me propongan. Nunca voy con algo mío a "tratar de hacer", nunca tuve el ‘me gustaría hacer esto o lo otro’", indicó sobre sus negociaciones. Respecto a la veracidad de las bancadas directivas para sumar su perfil, la diva aclaró que las gestiones están en una etapa preliminar.

"Me gusta que me propongan, pero por ahora es todo sottovoce y no tengo idea. Por ahora lo mío es la mañana, el teatro y muchas cosas más, mi familia, mi vida y todo lo que tengo", señalo la artista. Por último, garantizó su continuidad en las tablas independientemente de cualquier propuesta.

"No dejo nada, mucho menos el teatro. La tele se puede acomodar con el teatro, como he hecho toda mi vida", concluyó la conductora sobre su futuro profesional en los medios.