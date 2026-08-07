Moritán, ex de Pampita, está de novio con una famosa 25 años menor

Tras mantenerse durante varios meses alejado de las cámaras en lo que refiere a su privacidad personal, Roberto García Moritán fue vinculado sentimentalmente con Emily Ceco, exparticipante del programa Love is Blind. La noticia surgió en la emisión del ciclo LAM, donde aseguraron que el exmarido de Pampita fue captado paseando por el barrio porteño de Palermo junto a la joven que en su momento sufrió violencia de género.

La primicia sobre la cercanía entre ambos la brindó Pilar Smith en el programa que conduce Ángel de Brito. "Roberto García Moritán está saliendo con Emily Cecco. La recordarán de Love is Blind", informó la panelista. A su vez, explicó que Ceco se desempeña en Radio 2 de APTRA, espacio donde se habría producido el primer encuentro entre las partes.

Durante el programa se proyectaron imágenes de los dos caminando juntos por las calles de Palermo. "Iban caminando rumbo a la casa de él", aseguraron al aire para dar cuenta del recorrido que hacían en la vía pública. De acuerdo con el reporte del ciclo, la relación comenzó hace apenas tres o cuatro semanas. "Se conocieron hace tres o cuatro semanas. Es algo incipiente", señalaron.

Smith profundizó en la secuencia de interacción posterior al contacto en la radioemisora. "Se empezaron a seguir en Instagram y después él, por privado, le pidió el teléfono", detalló la periodista. Luego agregó precisiones sobre la jornada en que coincidieron. "Fueron invitados los dos a un programa. Ahí pegaron buena onda. Miradita va, miradita viene. Después vino el Instagram, el ‘te sigo, seguime’, los likes y los fueguitos", cerró la panelista.

Por otra parte, semanas atrás habían circulado trascendidos que asociaban al empresario con la modelo Virginia Gallardo. Ante estas versiones, el exfuncionario dialogó con el programa Infama y buscó frenar los comentarios de manera tajante. "Nada que ver. Somos amigos, nada que ver", lanzó. En esa misma línea, sumó una apreciación sobre la figura pública. "Me gustaría que sea la gobernadora de Corrientes y no mucho más que eso", dijo sobre Gallardo.

A pesar de destacar las virtudes de la panelista, remarcó que no existía ningún compromiso. "Es buenísima, pero nada que ver", insistió el empresario. Finalmente, definió la situación que atravesaba tras su ruptura previa. "Estoy soltero y tranquilo. Y quiero estar soltero un tiempo más", aseguró en aquella oportunidad.