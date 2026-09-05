Reinaldo "Mostaza" Merlo volverá a River para comenzar una nueva etapa dentro del club en el que construyó buena parte de su historia. Después de varios años alejado de la actividad, el histórico exmediocampista se incorporará al área de fútbol formativo del Millonario.

A diferencia de sus anteriores pasos por Núñez, esta vez no ocupará un lugar dentro del cuerpo técnico del plantel profesional. Tampoco será entrenador ni coordinador de las divisiones inferiores.

Según informó TyC Sports, Merlo tendrá una función similar a la de un asesor y ojeador dentro del fútbol formativo. Su tarea estará enfocada principalmente en observar y detectar a los nuevos talentos que se desarrollan en las categorías juveniles de River.

El regreso comenzó a tomar forma durante los últimos días. El propio Mostaza había adelantado en diálogo con DSports que había mantenido tres reuniones con un dirigente de "un club grande", aunque en ese momento prefirió no revelar de qué institución se trataba porque las negociaciones todavía no estaban cerradas.

Finalmente, el acuerdo avanzó y el histórico mediocampista regresará a una institución con la que mantiene un vínculo especial desde hace décadas.

Una vida ligada a River

Merlo es una de las grandes figuras de la historia de River. Disputó 533 partidos durante 15 temporadas con la camiseta del Millonario, cifra que lo ubica como el futbolista con más presencias oficiales en la historia del club.

Durante su extensa etapa como jugador conquistó siete títulos: los Metropolitanos de 1975, 1977, 1979 y 1980, además de los Nacionales de 1975, 1979 y 1981. Su identificación con River continuó después de colgar los botines.

Mostaza también tuvo dos ciclos como entrenador del conjunto de Núñez. El primero fue en 1989 y el segundo llegó en 2005. En total dirigió al equipo en 47 encuentros y consiguió 23 victorias.

Su extensa carrera como director técnico terminó en mayo de 2022, después de dirigir a Defensores Unidos de Zárate en la Primera B Metropolitana. Su última experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino había sido anteriormente con Colón de Santa Fe, en 2015.

Ahora, a sus 76 años, Mostaza volverá a involucrarse directamente con el fútbol desde un lugar diferente. River recurrirá a la experiencia de uno de sus máximos referentes para colaborar en la formación y detección de los futbolistas que podrían convertirse en las figuras del futuro.