Mostró una identidad falsa y descubrieron que tenía pedido de captura

Un despliegue preventivo en el departamento de Chimbas que terminó con un resultado inesperado para los efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia. Alrededor de las 7:50, en la intersección de calles Caseros y Santa Fe, los agentes intervinieron ante una situación de disturbios en la vía pública. Al interceptar al sospechoso para su identificación, el hombre intentó desviar la investigación y "dijo llamarse Terrera", asegurando tener 41 años.

Sin embargo, las dudas de los uniformados motivaron su traslado a la sede policial para una verificación más profunda. Allí se comprobó que la identidad aportada inicialmente era falsa y que su verdadero nombre es Lobos, de 42 años. Al ingresar sus datos reales en el sistema SIFCOP, los efectivos confirmaron que sobre el detenido pesaba una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Ejecución Penal.

Este requerimiento judicial estaba vinculado a una causa por hurto agravado, proceso en el cual se le había revocado el beneficio de salidas transitorias que gozaba anteriormente. El operativo se inició originalmente por una infracción a los artículos 113, 117 y 118 de la Ley 941-R, lo que dio lugar a la intervención del 2° Juzgado de Faltas. Finalmente, el hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para regularizar su situación.