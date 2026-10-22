Un violento episodio se registró este jueves 22 de octubre en una comisaría del Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de presos protagonizó una pelea que terminó con un policía tomado de rehén. La situación provocó un importante operativo de seguridad, con la intervención de efectivos policiales, personal del SAME y Bomberos.

Los incidentes comenzaron alrededor de las 13.30 en la Comisaría Vecinal 1-D, ubicada en Lavalle 451, donde también funciona la Alcaidía 1. Según las primeras informaciones, una pelea entre detenidos derivó en momentos de tensión, amenazas y daños dentro del establecimiento.

En medio de los disturbios, un efectivo de la Policía de la Ciudad quedó encerrado en uno de los sectores de alojamiento junto a los internos. La situación quedó registrada en videos grabados por los propios presos, que comenzaron a circular por redes sociales y grupos de WhatsApp.

Las imágenes mostraron al uniformado sentado en una de las camas de la alcaidía, rodeado de detenidos. En las grabaciones también se observó a los internos siguiendo por televisión la cobertura periodística del operativo que se desarrollaba en el exterior.

Los presos exigieron la presencia de un fiscal

Durante los incidentes, los detenidos reclamaron la intervención de una autoridad judicial para iniciar negociaciones. "Hagan bajar al fiscal", expresó uno de los internos en una grabación difundida desde el interior de la dependencia policial.

De acuerdo con las primeras versiones, el conflicto podría estar relacionado con el rechazo de algunos presos a ser trasladados al nuevo penal de Marcos Paz. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente que ese haya sido el motivo que desencadenó los enfrentamientos.

Ante la gravedad de la situación, personal del SAME ingresó a la comisaría para asistir a las personas que resultaron heridas. Posteriormente, también se presentó una dotación de Bomberos de la Ciudad para colaborar con el operativo.

Mientras tanto, las autoridades reforzaron la seguridad en los accesos al edificio y mantuvieron cerrado el portón principal. Fuentes policiales aseguraron que no existía peligro de fuga, aunque continuaban las tareas para controlar los incidentes.

El despliegue de ambulancias, móviles policiales y equipos de emergencia generó preocupación entre comerciantes, trabajadores y peatones que transitaban por la zona, ubicada a pocas cuadras de la Casa Rosada.

Algunos familiares de los detenidos también se acercaron al establecimiento para conocer lo que estaba ocurriendo.

La investigación quedó a cargo de Marco Juliano Zunino, auxiliar fiscal de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal porteño. Las autoridades trabajaban para resolver el conflicto y determinar las responsabilidades por los hechos de violencia.