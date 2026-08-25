La Moto4 Latin Cup llegará al Circuito San Juan Villicum el próximo 4, 5 y 6 de septiembre para disputar las etapas 7, 8 y 9 del calendario 2026. Será la segunda presentación de la categoría en Argentina, luego de su debut en junio en el autódromo de San Nicolás de los Arroyos, en Buenos Aires.

En aquella primera fecha en el país, las tres carreras disputadas quedaron en manos del japonés Kensei Matsudaira, el nicaragüense Andoni Domínguez y el ecuatoriano Alberto Enríquez, quienes se quedaron con una victoria cada uno.

La competencia reúne esta temporada a 16 pilotos de entre 14 y 19 años, provenientes de más de 10 países de la región. Todos compiten con motos Honda idénticas, dentro del campeonato oficial FIM Latin America de Moto4.

Uno de los principales atractivos del certamen es el premio para el campeón. Quien termine la temporada en el primer puesto podrá ascender a la Moto4 European Cup del FIM MotoJunior World Championship, con el pase cubierto en su totalidad por el Team Junior Latin America.

La edición 2026 comenzó en marzo en Brasil y cuenta con un nuevo patrocinador principal. La marca de lubricantes Mobil adquirió los derechos del nombre y se incorporó como sponsor y socio estratégico oficial de la competición.

Tras su paso por San Juan, la Moto4 Latin Cup continuará su calendario en Brasil, donde se definirán las últimas posiciones y el campeón de la temporada. Las etapas 10 y 11 se disputarán del 25 al 27 de septiembre en Santa Cruz do Sul, mientras que las etapas 12 y 13 serán del 4 al 6 de diciembre en Goiania, ambas dentro del campeonato Moto1000GP.

El cronograma de las últimas fechas quedó establecido de la siguiente manera:

Etapas 7, 8 y 9: del 4 al 6 de septiembre, San Juan, Argentina – GP3.

Etapas 10 y 11: del 25 al 27 de septiembre, Santa Cruz do Sul, Brasil – Moto1000GP.

Etapas 12 y 13: del 4 al 6 de diciembre, Goiania, Brasil – Moto1000GP.

La Moto4 Latin Cup forma parte del programa Road to MotoGP en Latinoamérica y funciona como una plataforma de desarrollo para jóvenes pilotos de la región. El objetivo es conectar a los nuevos talentos con el motociclismo internacional mediante un entorno profesional, competitivo y estructurado.