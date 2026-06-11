Un hombre fue víctima de un violento asalto en el departamento Rivadavia, cuando dos motochorros lo interceptaron mientras caminaba por la vía pública y le robaron todas sus pertenencias, incluyendo una importante suma de dinero y elementos de trabajo.

El hecho ocurrió el martes por la noche, pasadas las 22, sobre calle Reynaldo Molina. La víctima fue identificada por la Policía como Roberto Lima, quien minutos después del episodio se presentó en la Comisaría 13ra para radicar la denuncia correspondiente.

De acuerdo a su relato, caminaba por la zona cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos de color negro. Uno de los sujetos descendió del rodado y, tras un breve forcejeo, logró arrebatarle la mochila.

En el interior del bolso llevaba 400.000 pesos en efectivo, una notebook con su cargador, un mouse, un disco duro externo y documentación vinculada a su actividad laboral, según informaron fuentes policiales.

Tras concretar el robo, los asaltantes escaparon rápidamente en la motocicleta y se dieron a la fuga antes de poder ser identificados. La denuncia quedó radicada en la Comisaría 13ra, que intervino en las primeras actuaciones.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, que busca avanzar en la identificación de los autores del hecho.