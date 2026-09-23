Motochorros asaltaron y golpearon a chicos con autismo

Un grupo de adolescentes con autismo fue víctima de un violento asalto cuando regresaba del colegio en González Catán, partido bonaerense de La Matanza. Dos motochorros los amenazaron con un arma, les robaron sus pertenencias y golpearon a uno de los jóvenes con la culata de una pistola.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes 22 de septiembre, en las inmediaciones del Centro de Formación Integral Santa Inés, una institución de educación especial y formación laboral para jóvenes con discapacidad que pertenece a la Obra del Padre Mario. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

De acuerdo con las imágenes, los chicos caminaban por la calle y jugaban con una pelota cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes que circulaban en una moto.

Uno de los atacantes descendió del vehículo mientras portaba un arma y comenzó a interceptar a los adolescentes. Primero tomó del brazo a uno de ellos y empezó a revisarlo para sacarle sus pertenencias.

El joven se asustó ante la situación y terminó en el piso. En ese momento, el delincuente lo golpeó con el arma en la cabeza y le robó la billetera.

“¿Me voy a morir?”

Después de atacar al primer adolescente, el asaltante se dirigió hacia otros dos integrantes del grupo y les quitó los objetos que llevaban en los bolsillos del guardapolvo.

Los delincuentes lograron apoderarse de celulares y billeteras. Antes de escapar, uno de ellos efectuó un disparo al aire con el objetivo de intimidar a los jóvenes, quienes habían intentado resistirse al robo.

Tras el ataque, los adolescentes quedaron conmocionados. El joven que había recibido el culatazo sufrió una herida en la cabeza y comenzó a pedir ayuda.

“¿Me voy a morir?”, preguntaba mientras era contenido por sus compañeros y por vecinos que se acercaron después de advertir lo que había ocurrido.

Los delincuentes siguen prófugos

Luego del asalto, los motochorros escaparon del lugar y, hasta la tarde de este miércoles 23 de septiembre, no habían sido detenidos.

Vecinos de la zona aseguraron al medio local Cuenta Kilómetros que los sospechosos ya habían sido vistos circulando anteriormente por el sector donde ocurrió el ataque.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad podrían convertirse ahora en una pieza clave para avanzar con la identificación de los responsables del violento robo.