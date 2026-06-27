Una mujer fue víctima de un violento robo este viernes, minutos después de las 13, en el interior del barrio Güemes, en el departamento Rawson, cuando caminaba junto a sus hijas de 7 y 16 años. Dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de 110 cilindradas las interceptaron y, tras un forcejeo, lograron llevarse la cartera de la víctima.

De acuerdo con las fuentes del caso, el hecho ocurrió en la intersección de las calles José Hernández y Liniers. Allí, el acompañante del conductor descendió de la moto y, sin mediar palabra, se abalanzó sobre la niña de 7 años con la intención de arrebatarle sus pertenencias.

Ante la agresión, la madre intervino de inmediato para proteger a su hija y comenzó un intenso forcejeo con el delincuente. Pese a su resistencia, el asaltante consiguió quitarle la cartera y regresó rápidamente al vehículo en el que lo esperaba su cómplice.

Con el botín en su poder, ambos escaparon del lugar a bordo de la motocicleta y, hasta el momento, no pudieron ser identificados ni detenidos por la Policía.

Según trascendió, en el interior de la cartera la mujer llevaba un teléfono celular y 30.000 pesos en efectivo, además de otros efectos personales. La investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables del violento asalto ocurrido a plena luz del día en el barrio Güemes.