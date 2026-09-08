Un trágico episodio de inseguridad sacudió a la localidad bonaerense de José C. Paz durante la noche del lunes, dejando un saldo fatal. Un joven de 22 años, identificado como Elías, fue asesinado a sangre fría cuando regresaba a su domicilio particular tras asistir a su rutina en el gimnasio. El ataque ocurrió cerca de las 21.30 en el cruce de las calles Polonia y Piñero, una zona transitada del barrio Sol y Verde.

La víctima circulaba tranquilamente en su vehículo particular cuando fue interceptada de manera sorpresiva por dos delincuentes armados que se movilizaban en otra motocicleta. Los atacantes vestían indumentaria característica de la empresa de repartos Pedidos Ya, una táctica utilizada para pasar desapercibidos en la vía pública. Según los registros de video incorporados a la causa, amenazaron al muchacho con un arma de fuego para exigirle la entrega inmediata del rodado.

Ante el inminente peligro, el joven intentó escapar del lugar y aceleró su marcha desesperadamente para resguardar su integridad física. En ese preciso instante, uno de los asaltantes le efectuó un disparo directamente por la espalda, provocando que la víctima perdiera el control de la motocicleta de forma instantánea. Tras escuchar la fuerte detonación en los videos, las cámaras captaron cómo el joven se detuvo metros más adelante y cayó gravemente herido sobre la vereda.

Con total impunidad, los agresores se acercaron al cuerpo tendido en el suelo y se apoderaron del vehículo antes de darse a la fuga velozmente. Elías agonizó durante aproximadamente 15 minutos en la escena del crimen hasta que arribó una unidad de ambulancia al lugar de los hechos. Fue trasladado de máxima urgencia a la guardia del Hospital Mercante, pero lamentablemente falleció pocos minutos después a causa de las severas lesiones sufridas por el proyectil.

El reclamo de los trabajadores

El brutal asesinato generó una profunda conmoción y un fuerte reclamo de seguridad entre los repartidores que operan diariamente en esa jurisdicción. Varios trabajadores de aplicaciones se autoconvocaron en el lugar del hecho para acompañar a la familia del joven y exigir justicia a las autoridades policiales. Expresaron con dolor que el 100% de los conductores de plataformas está expuesto a sufrir este tipo de asaltos violentos durante sus recorridos habituales.

Los denominados deliverys aseguraron que trabajan turnos muy extensos que oscilan habitualmente entre las 10 y 12 horas diarias para poder subsistir. Remarcaron que la inseguridad es una amenaza constante y que se mantienen comunicados permanentemente mediante grupos de mensajería digital para alertar sobre zonas peligrosas. Uno de los testimonios televisivos reveló con indignación que sufrió al menos dos intentos de robo armado en apenas dos semanas de trabajo continuo.

Además, los motociclistas advirtieron sobre la preocupante modalidad delictiva que utiliza mochilas y elementos térmicos de aplicaciones para camuflar el accionar criminal. Denunciaron que esta indumentaria oficial puede conseguirse muy fácilmente a través de perfiles falsos en redes sociales por unos pocos $. También explicaron que existen redes informales que alquilan o prestan estas cajas a los asaltantes para facilitar los robos callejeros sin levantar sospechas.

Avances en la investigación

La causa judicial quedó a cargo de los tribunales correspondientes, quienes trabajan contrarreloj junto a las fuerzas de seguridad para identificar a los dos sospechosos. Por el momento, los autores materiales de este nuevo homicidio permanecen en calidad de prófugos de la Justicia. Por su parte, el vehículo robado a la víctima aún no pudo ser localizado ni recuperado por los efectivos de la policía bonaerense.

Los detectives y peritos de la fuerza se encuentran analizando minuciosamente las imágenes registradas durante el ataque letal que terminó con la vida del joven. También relevan de manera exhaustiva otras cámaras de seguridad públicas del municipio y dispositivos privados de viviendas vecinas. El objetivo principal de estas tareas es intentar reconstruir con precisión la ruta de escape de los asesinos y determinar hacia qué barrio huyeron.

Mientras tanto, los familiares y amigos cercanos de la víctima aguardan la autorización judicial y la posterior entrega del cuerpo para poder darle una última despedida. Anticiparon públicamente que organizarán manifestaciones pacíficas y cortes de tránsito vehicular sobre la Ruta 197 para visibilizar masivamente su reclamo. Exigen el rápido esclarecimiento de este aberrante crimen y la detención inmediata de los responsables directos de esta tragedia que enluta a toda la comunidad.