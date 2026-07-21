Motochorros mataron a tiros a un policía por resistirse a un robo

Cristian Alberto Gerez un cabo de la Policía Federal de 36 años fue asesinado durante la noche del lunes en la localidad de Loma Hermosa partido de Tres de Febrero. El violento episodio ocurrió cerca de las 20:20 en la intersección de la calle Mariquita Sánchez de Thompson entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo mientras la víctima circulaba a bordo de su motocicleta. Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad del lugar dos hombres con cascos puestos se pusieron a la par del efectivo para exigirle que entregara su rodado.

En un primer momento el cabo quien cumplía funciones en la División Redes Exteriores de la PFA no ofreció resistencia. Tras un disparo de advertencia realizado por uno de los atacantes el hombre bajó del vehículo y caminó hacia atrás con las manos en alto.

Sin embargo ante el avance de uno de los delincuentes que intentaba sustraerle sus pertenencias personales Gerez buscó extraer su arma reglamentaria. Esta acción desencadenó que el asaltante efectuara dos disparos contra el policía quien cayó sobre el asfalto.

Una vecina llamada Micaela que reside en las cercanías del lugar relató que "Cuando salí a la calle me encontré con el policía ya fallecido". Al ser consultada sobre la situación que atraviesa la zona la mujer agregó que "Se vive así todos los días. Todos los días te enterás de una noticia así y vivimos con esta inseguridad". Tras el ataque los involucrados huyeron en dirección a la Ruta ocho tras descartar un bolso que habían robado durante los forcejeos.

El informe preliminar de la autopsia detalló que uno de los proyectiles impactó en el cráneo del efectivo provocándole una lesión cerebral que causó su muerte inmediata. Al lugar acudió personal de la Comisaría quinta de Tres de Febrero y una ambulancia del SAME que constató el fallecimiento.

La causa que inicialmente estuvo a cargo del fiscal Fabricio Iovine fue derivada a los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino de la Fiscalía número uno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debido a la sospecha de que los delincuentes serían menores de edad.