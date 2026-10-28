Motochorros reventaron el vidrio de una camioneta y robaron en Concepción

Dos motochorros reventaron la ventanilla de una camioneta para robarle a una mujer en el barrio Villa América, ubicado en la zona de Concepción, en Capital. La víctima acababa de arribar a su vivienda y se disponía a ingresar el vehículo al garaje cuando fue abordada por los ladrones en calle Chile.

El hecho delictivo se registró durante la noche del martes, cerca de las 21.07. Los asaltantes se desplazaban a bordo de una motocicleta negra de 125 centímetros cúbicos y ejecutaron el golpe en menos de 10 segundos para luego darse a la fuga sin dejar rastros.

La damnificada llegó a su casa manejando una Volkswagen Saveiro y detuvo la marcha frente al inmueble. En ese preciso instante aparecieron los dos sospechosos, quedándose el conductor sobre el rodado mientras que el acompañante bajó velozmente para atacar la camioneta.

El delincuente empleó un objeto contundente para destrozar el cristal de la ventanilla del lado del acompañante. A través de la rotura logró sustraer una mochila que se encontraba en el habitáculo antes de regresar a la moto para escapar junto a su partícipe.

Dentro del bolso sustraído la mujer llevaba diversas prendas de vestir, un neceser y un iPad. Toda la secuencia transcurrió en la puerta del domicilio cuando la víctima se preparaba para guardar el rodado en el garaje de la propiedad.

La maniobra de los maleantes resultó sumamente veloz, ya que descendieron, rompieron la ventanilla, tomaron los objetos de valor y escaparon. La víctima reaccionó a los gritos tras el ataque mientras que un hombre de las cercanías expresó e insultó a los ladrones.

El violento episodio volvió a poner en alerta a la zona por la modalidad de asaltos cometidos por motociclistas. Los delincuentes aprovechan el instante exacto en que las personas llegan a sus casas para abordar a las víctimas, quitarles sus pertenencias y huir.