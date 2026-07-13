Un motociclista de 55 años resultó herido este domingo luego de protagonizar un fuerte siniestro vial en Caucete. El hecho ocurrió alrededor de las 13:14, sobre Diagonal Sarmiento, entre las calles Alberdi y Godoy Cruz, y es investigado por la UFI Delitos Especiales.

De acuerdo con la información policial, el accidente involucró a un Renault 9, que se encontraba correctamente estacionado sobre Diagonal Sarmiento, y una moto Guerrero 110 cc que circulaba de este a oeste. Por causas que son materia de investigación, el conductor del vehículo de menor porte terminó impactando violentamente contra la parte trasera del otro rodado.

Fue trasladado al Hospital Rawson

Tras el choque, personal del servicio de Emergencias Médicas llegó al lugar y asistió al motociclista, identificado como Gustavo Sisterna, de 55 años, domiciliado en el barrio Cura Brochero, en Caucete.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano (TEC), luxación de cadera y politraumatismos, según el radiograma emitido por el centro asistencial.

Investiga la UFI Delitos Especiales

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 9ª, mientras que la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con intervención del ayudante fiscal Alejandro Solera. Como parte de las medidas judiciales, se ordenó la confección del instructivo de siniestro vial, que será remitido a la fiscalía para avanzar con las actuaciones correspondientes.