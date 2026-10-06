Ya arrancó la preventa de entradas para el regreso del MotoGP a Buenos Aires, uno de los eventos deportivos internacionales que tendrá lugar en Argentina durante 2027. La competencia se disputará del 9 al 11 de abril en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

La preventa comenzó el 1 de octubre y está destinada inicialmente a clientes del Banco Ciudad. Esta etapa se extenderá hasta el miércoles 7 de octubre, mientras que la venta general comenzará el jueves 8.

Las entradas ya están disponibles

Los tickets permiten acceder a las actividades durante las tres jornadas del Gran Premio. Los precios varían según la ubicación elegida dentro del autódromo y los servicios incluidos.

La entrada más económica corresponde a la Tribuna Accesible, con un valor de $194.520. Los taludes de la zona de velocidad parten desde $243.150, mientras que las tribunas de la zona de desenlace tienen un valor de $437.670.

En la zona de largada, las tribunas 5 a 10 y la T1 cuestan $486.300. Las plateas 1 y 2 tienen un precio de $648.400, mientras que la platea techada alcanza los $891.550.

También existen alternativas premium. El Club 360 cuesta $3.404.100, el Apex Club $4.538.800 y el Apex Club Elite $5.349.300.

Cómo es la preventa

Durante esta primera etapa, los clientes del Banco Ciudad pueden comprar las entradas utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard y acceder a seis cuotas sin interés.

También está habilitado el pago con tarjeta de débito o con dinero disponible en cuenta mediante código QR de MODO, a través de Buepp o de la aplicación Ciudad.

Una vez finalizada la preventa, la venta quedará abierta para el público general desde el jueves 8 de octubre.

El regreso después de 28 años

El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires marcará el regreso del MotoGP al país después de 28 años. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez fue escenario de diez Grandes Premios y la última competencia de la categoría se disputó en 1999.

La carrera de 2027 será además la cuarta fecha del campeonato mundial y tendrá como escenario un autódromo que atraviesa un proceso de renovación para adecuarse a las exigencias de las principales categorías internacionales.