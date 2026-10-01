El regreso del MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez ya comenzó a tomar forma. Este jueves 1 de octubre arrancó la preventa de entradas para el Gran Premio de Buenos Aires 2027, que marcará el regreso de la máxima categoría del motociclismo mundial al histórico circuito porteño después de 28 años.

La competencia se disputará entre el 9 y el 11 de abril de 2027 y será la cuarta fecha del campeonato mundial. La preventa estará disponible hasta el miércoles 7 de octubre y será exclusiva para clientes del Banco Ciudad.

Cuánto cuestan las entradas

Los tickets se comercializan como abonos para los tres días y los precios varían según el sector elegido.

La opción más económica es la Tribuna Accesible, a $194.520, mientras que entre las alternativas de las tribunas generales aparecen los taludes desde $243.150 y distintas ubicaciones en la zona de largada.

En el otro extremo, las experiencias premium alcanzan los $5.349.600 para el Apex Club Elite, mientras que el Apex Club tiene un valor de $4.538.800. También hay opciones intermedias como la Platea Techada, a $891.550, y el Hospitality Club 360, a $3.404.100.

Durante la preventa, los clientes del Banco Ciudad podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. También podrán pagar con débito o dinero en cuenta mediante QR de MODO desde Buepp o App Ciudad.

Cuándo comienza la venta general

La preventa exclusiva se extenderá hasta el 7 de octubre. Luego, el jueves 8, se habilitará la venta para todo el público.

Los tickets se comercializan a través del sitio oficial dispuesto para el evento.

Un regreso esperado

La llegada del MotoGP tendrá un condimento histórico: Buenos Aires volverá a recibir la categoría por primera vez desde 1999. El Gran Premio será, además, uno de los primeros grandes eventos que tendrá como escenario al renovado Gálvez.

Las obras de modernización del autódromo ya superaron el 60% de avance e incluyen un rediseño integral de la pista, nuevos boxes, accesos y sectores para los espectadores. El objetivo es adaptar el circuito a las exigencias de las principales categorías internacionales.

La edición 2027 tendrá además un atractivo adicional: el MotoGP estrenará un nuevo reglamento técnico, por lo que los equipos llegarán a Buenos Aires con nuevas motos y se encontrarán con un trazado renovado que será desconocido para las estructuras actuales.