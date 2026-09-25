El MotoGP volverá a Buenos Aires después de 28 años y ya tiene fecha confirmada. La máxima categoría internacional del motociclismo correrá del 9 al 11 de abril de 2027 en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en lo que será la cuarta fecha del campeonato mundial.

El regreso marcará una nueva etapa para el histórico circuito porteño, que actualmente atraviesa una remodelación integral. Según la información oficial, las obras ya superaron el 60% de avance y contemplan modificaciones en la pista, nuevos boxes, accesos y sectores destinados al público.

La expectativa también está puesta en el impacto que tendrá el evento. Las primeras estimaciones de las autoridades porteñas y de la organización calculan que unas 150.000 personas podrían asistir a la competencia y que el movimiento generado alcanzaría un impacto económico directo cercano a los US$140 millones para la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo será el nuevo circuito

El trazado del Gálvez ya tiene definida su nueva configuración. Uno de los cambios principales es la construcción de una nueva horquilla, ubicada en el sector donde anteriormente estaban una tribuna y el kartódromo.

La modificación fue pensada para que el circuito pueda recibir al MotoGP, pero también forma parte de las obras necesarias para adaptar el autódromo a las exigencias de la Fórmula 1.

A pocos metros de la curva 1 también avanza la construcción de un nuevo túnel, que permitirá conectar la avenida Roca con el paddock y modificar la circulación interna del predio.

Los nuevos boxes y garajes forman parte de la transformación general del autódromo, que busca quedar preparado para recibir competencias nacionales e internacionales de gran escala.

Un regreso con la mirada puesta en la Fórmula 1

El regreso del MotoGP también alimenta las expectativas sobre una eventual vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina, que no se disputa en el país desde 1998.

La remodelación del Gálvez contempla características que permitirían avanzar hacia los requerimientos de la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, el regreso de la F1 todavía aparece como un objetivo a futuro y no como un evento confirmado.

La propia configuración de la nueva pista fue diseñada teniendo en cuenta esa posibilidad: el trazado previsto para el MotoGP tendrá 4.300 metros y 14 curvas, mientras que la variante proyectada para la Fórmula 1 alcanzaría los 4.870 metros y 15 curvas.

Cuándo salen las entradas

El regreso del MotoGP tendrá además una fecha clave para los fanáticos. La venta general de entradas comenzará el jueves 8 de octubre y se realizará a través del sitio oficial habilitado para la competencia.

Buenos Aires ya fue sede del Mundial de Motociclismo en 10 oportunidades. La primera fue en 1961 y la última en 1999, por lo que la competencia de abril de 2027 significará el regreso de la categoría al Gálvez después de casi tres décadas.

En 2026, la fecha argentina del campeonato se disputó en Brasil. Ahora, el Mundial volverá al país con un escenario renovado y con el Autódromo Gálvez como protagonista de una de las fechas más esperadas del calendario 2027.