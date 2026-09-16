El MotoGP volverá a correr en la Ciudad de Buenos Aires en abril de 2027, luego de varios años de ausencia. El Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires tendrá como escenario al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde avanzan las obras de puesta en valor para adecuar el circuito a las exigencias de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Cuándo comienza la preventa de entradas

La comercialización de las localidades se realizará de manera digital a través de la plataforma oficial de venta de entradas del MotoGP y tendrá dos etapas.

La primera será la preventa exclusiva para clientes de Banco Ciudad, que estará habilitada desde el 1 hasta el 7 de octubre. Durante ese período, los clientes podrán adquirir sus tickets con hasta seis cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

También estará disponible el pago con tarjeta de débito o dinero en cuenta mediante el escaneo de un código QR de MODO desde las aplicaciones Buepp o Ciudad.

Venta general desde el 8 de octubre

Una vez finalizada la preventa, las entradas estarán disponibles para todo el público a partir del 8 de octubre.

En esta segunda etapa no habrá restricciones vinculadas a una entidad bancaria y se podrán utilizar todos los medios de pago habilitados por la plataforma oficial.

El regreso del MotoGP a Buenos Aires

El Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires marcará el regreso de la máxima categoría del motociclismo mundial a la Capital Federal.

Para recibir nuevamente al campeonato, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa trabajos de infraestructura y remodelación destinados a cumplir con los estándares de seguridad y las condiciones requeridas para albergar la competencia internacional en 2027.

De esta manera, quienes quieran asistir al regreso del MotoGP a Buenos Aires tendrán como primera fecha clave el 1 de octubre, cuando se habilitará la preventa exclusiva, mientras que la venta general comenzará el 8 de octubre.