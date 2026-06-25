Mourinho eligió a Enzo Fernández como el "nuevo Modric" para el Real Madrid

La etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid tras dejar el Benfica ya cuenta con 4 incorporaciones confirmadas: Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. Sin embargo, el entrenador portugués pretende sumar 2 futbolistas más a la plantilla para cubrir puestos específicos: un defensor central y un mediocampista con características similares a las de Luka Modric para conectar el juego en la zona central.

En la lista para el mediocampo, el principal apuntado es Enzo Fernández. El inconveniente principal radica en el aspecto financiero, ya que el fichaje supera los 100 millones de euros y dificulta el encaje en las cuentas del club. Como alternativa figura Mateus Fernandes, futbolista del West Ham, pero su cotización se mantiene elevada en cerca de 80 millones de euros debido al interés de equipos como Manchester United y Tottenham, a pesar de que su equipo descendió a la Championship.

Otra opción que surgió recientemente es Ayyoub Bouaddi, el volante marroquí del Lille con destacado desempeño en el Mundial 2026. Su transferencia demandaría unos 60 millones de euros, aunque compite con el interés de otras instituciones europeas. Por su parte, la alternativa de Morten Hjulmand, jugador del Sporting de Portugal, quedó de lado por poseer un estilo de juego más físico y defensivo que no coincide con las necesidades del director técnico.

Para la línea defensiva, la llegada de un central está supeditada a las salidas de Raúl Asencio, Dani Ceballos y Fran García, futbolistas que la dirigencia planea traspasar. Si se liberan esos lugares, los candidatos son Davide Bastoni y Nico Schlotterbeck. El defensor italiano del Inter de Milán está valorado en 70 millones de euros y corre con ventaja sobre el alemán. Schlotterbeck, quien renovó con el Borussia Dortmund con una cláusula de salida de 50 millones de euros para clubes específicos como el Madrid, sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo durante la Copa del Mundo que lo marginará por 2 meses. La opción de Rubén Dias, del Manchester City, quedó descartada por el momento.

Como variante secundaria, el entrenador evalúa la llegada de un delantero centro con capacidad para jugar de espaldas y definir, emulando el rol que tuvo Joselu en el ciclo 2023-24. Esta búsqueda no es urgente y dependerá de las oportunidades que entregue el mercado de pases. En tanto, a partir del inicio de la pretemporada el 13 de julio, el cuerpo técnico analizará los desempeños de Gonzalo y Franco Mastantuono para resolver sus respectivas situaciones en el equipo.