José Mourinho se sumó a las voces que homenajearon a Lionel Messi luego de su retiro de la Selección Argentina. El entrenador portugués, que protagonizó algunos de los grandes enfrentamientos de la carrera del rosarino durante su etapa en el fútbol español, destacó la dimensión histórica del campeón del mundo.

En la conferencia de prensa previa al partido de su equipo ante Betis, Mourinho fue contundente al referirse a la calidad futbolística del argentino. Consideró que existen jugadores cuya dimensión resulta difícil de explicar únicamente con palabras y ubicó a Messi entre las grandes figuras de su generación.

El técnico también dejó una reflexión sobre lo que significará su ausencia en la Albiceleste. Para Mourinho, la despedida de Messi del seleccionado argentino representa el final de una etapa que marcó al fútbol mundial durante más de dos décadas.

Los recuerdos de una rivalidad histórica

El vínculo deportivo entre Mourinho y Messi estuvo atravesado por algunos de los partidos más importantes del fútbol europeo. El portugués enfrentó al argentino en reiteradas oportunidades y fue protagonista de intensos clásicos durante su carrera como entrenador.

Lejos de aquellas disputas, el DT dejó de lado cualquier rivalidad y reconoció el impacto que tendrá la ausencia de Messi en la Selección. También bromeó con la posibilidad de tener que seguir partidos de la MLS para continuar disfrutando de los últimos años de carrera del futbolista.

La declaración se suma a los numerosos homenajes que recibió el capitán argentino después de confirmarse el cierre de su etapa internacional. Mourinho, uno de sus grandes rivales deportivos durante años, eligió reconocerlo desde la admiración y destacó el legado que dejará en el fútbol.