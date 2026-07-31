A menos de un año de su llegada al Real Madrid, Franco Mastantuono está muy cerca de cambiar de club. El entrenador José Mourinho tomó la decisión de no incluir al joven argentino en sus planes para la próxima temporada y la dirigencia ya trabaja en una cesión para que pueda ganar continuidad en otro equipo europeo.

La determinación quedó reflejada en las últimas horas, cuando el exjugador de River Plate no fue convocado para disputar el amistoso de pretemporada frente a Fiorentina. Desde el club consideran que su salida es inminente y prefieren evitar cualquier riesgo mientras negocian su futuro.

El objetivo del Real Madrid no es desprenderse definitivamente del futbolista, sino encontrarle un destino donde pueda sumar minutos y continuar con su desarrollo. La idea es repetir una fórmula que el club ya utilizó con otros jóvenes talentos: una cesión sin opción de compra para que regrese con mayor experiencia.

Entre los equipos que manifestaron interés aparecen Fiorentina, Roma y Milan, mientras que en Inglaterra también hubo consultas de Fulham, aunque esa posibilidad perdió fuerza en los últimos días. El regreso a River Plate, por el momento, está descartado tanto por el futbolista como por el club español.

Mastantuono llegó al Real Madrid como una de las grandes promesas del fútbol argentino, pero nunca logró consolidarse. Durante la última temporada alternó titularidades y suplencias, disputó menos minutos de los esperados y su rendimiento quedó por debajo de las expectativas generadas tras una transferencia que superó los 60 millones de euros.

Ahora, con Mourinho al frente del plantel y una fuerte competencia interna por un lugar, el club considera que la mejor alternativa para el mediocampista ofensivo es salir a préstamo y recuperar protagonismo antes de intentar ganarse nuevamente un lugar en el Santiago Bernabéu.