Las declaraciones del entrenador de Egipto, Hossam Hassan, luego de la eliminación frente a la Selección argentina en el Mundial 2026 siguen generando repercusiones. Esta vez fue José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, quien salió al cruce del técnico africano y cuestionó duramente sus críticas hacia la Albiceleste.

Hassan había insinuado que Argentina recibió un trato favorable y que existía un interés por mantener con vida al seleccionado de Lionel Messi. Sin embargo, Mourinho rechazó de plano esas afirmaciones y reclamó una mirada más autocrítica.

"Primero hay que analizar lo que hizo el propio equipo"

El entrenador portugués consideró que las explicaciones sobre supuestos favoritismos desvían el foco de lo verdaderamente importante. "Cuando pierdes un partido después de ir ganando 2-0, el primer análisis debería ser sobre tu propio equipo, no sobre conspiraciones".

En la misma línea, remarcó que asumir responsabilidades es parte del trabajo de cualquier director técnico. "Como entrenador, debes mirar qué podrías haber hecho mejor antes de señalar con el dedo a otros".

Rechazó las teorías de conspiración

Mourinho también fue contundente al referirse a las acusaciones sobre un supuesto beneficio para Argentina durante el torneo. "No me gustan este tipo de excusas. Decir que el torneo está diseñado para favorecer a un equipo o a un jugador desvía la atención del fútbol. Si crees que fuiste tratado injustamente, presenta los hechos. Si no, acepta el resultado y sigue adelante".

Para el entrenador del Real Madrid, el análisis debe centrarse exclusivamente en el rendimiento deportivo. "Los entrenadores deben asumir la responsabilidad"

Como cierre, Mourinho dejó un mensaje dirigido a todos los cuerpos técnicos y volvió a poner el foco en la autocrítica. "El fútbol se decide por lo que ocurre en el campo. Si tu equipo no puede proteger una ventaja de dos goles, ahí es donde debería empezar la discusión. Los entrenadores deben asumir la responsabilidad, especialmente después de derrotas dolorosas. Eso forma parte del trabajo".

Las declaraciones del técnico portugués llegan después de la fuerte polémica generada por Hossam Hassan, quien había cuestionado el arbitraje y sugirió que la continuidad de Argentina en el Mundial respondía a intereses extrafutbolísticos. Con sus palabras, Mourinho respaldó la importancia de asumir responsabilidades y descartó las teorías de conspiración tras la eliminación egipcia.