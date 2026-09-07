José Mourinho volvió a instalar una de sus frases más reconocidas en la previa del debut del Real Madrid en la Champions League. El entrenador portugués cuestionó una decisión del VAR y pidió explicaciones por una acción ocurrida ante Real Betis.

El entrenador se refirió específicamente al penal ejecutado por Kylian Mbappé que no fue repetido durante el partido. La decisión arbitral volvió a generar cuestionamientos por parte del técnico.

Mourinho utilizó nuevamente su conocido “por qué” para expresar su disconformidad y poner en discusión la determinación tomada por los árbitros.

El foco en el VAR

La situación ocurrió antes de un partido especial para el Real Madrid. El conjunto español se prepara para su debut en la Champions League ante Inter, en una nueva edición del máximo torneo europeo.

Mourinho evitó dar detalles sobre el equipo que utilizará frente al conjunto italiano, pero sí aprovechó la conferencia para referirse a la decisión arbitral.

El portugués no dejó pasar la oportunidad y volvió a instalar el debate sobre el funcionamiento del VAR y los criterios utilizados por los árbitros.

El debut ante Inter

Más allá de la polémica, el foco del Real Madrid estará puesto en el comienzo de su recorrido en la Champions League. Mourinho regresa al torneo con el objetivo de conducir al equipo a una campaña importante.

El debut frente a Inter será el primer gran desafío europeo para el entrenador en esta nueva etapa al frente del conjunto español.

Antes de ese encuentro, sin embargo, Mourinho dejó nuevamente una de sus marcas características: preguntas, reclamos y un cuestionamiento directo a una decisión tomada con intervención del VAR.