Cuando Argentina enfrente a Jordania en el Mundial 2026, todas las miradas del conjunto asiático estarán puestas en Mousa Al-Tamari, el futbolista que se convirtió en el gran símbolo de una selección que disputará por primera vez una Copa del Mundo.

El delantero carga desde hace años con un apodo tan llamativo como difícil de sostener: el "Messi jordano". Sin embargo, lejos de sentirse cómodo con la comparación, el propio jugador dejó en claro en reiteradas oportunidades cuál es su postura. "No me gusta que me llamen el Messi jordano".

La comparación nació por su forma de jugar. Zurdo, veloz y desequilibrante, suele arrancar por la banda derecha para enganchar hacia el centro y buscar el arco rival, una característica que inevitablemente recuerda al capitán argentino. Pero Al-Tamari prefiere que su carrera sea valorada por sus propios méritos.

De Amán al fútbol europeo

Nacido en Amán, capital de Jordania, inició su carrera en Shabab Al-Ordon y luego pasó por Al-Jazeera antes de dar el salto a Europa.

Su crecimiento continuó en el APOEL de Chipre, siguió en el OH Leuven de Bélgica y posteriormente llegó a Francia, donde defendió los colores del Montpellier antes de incorporarse al Rennes. Con ese recorrido se convirtió en el primer futbolista jordano en jugar en una de las cinco grandes ligas europeas, un hecho histórico para el deporte de su país.

Desde su llegada al fútbol francés dejó en claro que no se conformaba con romper esa barrera. "Ser el primer jordano en jugar en Francia no es la meta. Quiero más. Debo demostrar que puedo rendir a este nivel".

El líder de una clasificación histórica

La consagración definitiva de Al-Tamari llegó en la Copa de Asia 2024, torneo en el que Jordania alcanzó por primera vez la final. En semifinales fue una de las grandes figuras frente a Corea del Sur, con una asistencia y un gol que recorrió el mundo por su semejanza con las clásicas definiciones de Lionel Messi.

Más tarde volvió a ser determinante en las Eliminatorias asiáticas rumbo al Mundial 2026, donde lideró a una generación que consiguió una clasificación histórica para el país.

El rival a seguir de Argentina

Con velocidad, habilidad en el uno contra uno y una notable capacidad para desequilibrar en espacios reducidos, Mousa Al-Tamari llega al Mundial como el futbolista más peligroso de Jordania.

Aunque el mundo continúe llamándolo el "Messi jordano", el delantero tiene claro cuál es su mayor objetivo: dejar una huella con su propia identidad y seguir inspirando a nuevas generaciones de futbolistas en un país donde, hasta hace pocos años, llegar a la elite europea parecía un sueño imposible.