Antes de las 23 del miércoles 18 de noviembre, la fila ya comenzaba a formarse frente a Plot Center, en avenida Libertador y Caseros. Jóvenes, adultos y familias, con la ilusión intacta, esperaban la medianoche para probar gratis GTA VI, la nueva entrega de una saga que llevaba 13 años sin un lanzamiento principal. Entre ellos, un padre con su hijo, dos amigos y un profesor que llevó el fenómeno a sus clases.

El encuentro, llamado "Vice City: La Invasión", fue organizado por LAG Esports con el acompañamiento de Plot Center, Tecnobytes, Mundo Play y Soluciones Digitales. Ofreció turnos de 15 minutos en PlayStation 5 para quienes no tienen consola propia.

Una convocatoria que sorprendió a los organizadores

"No sabíamos que iba a venir tanta gente", contó a DIARIO HUARPE Nicolás García, uno de los dueños de Mundo Play y parte de la organización. Explicó que la idea nació al escuchar a clientes que conservan una PlayStation 2, 3 o 4 y que, por el costo de actualizarse, no tenían cómo conocer GTA VI.

La expectativa llegó también al negocio. García afirmó que ese día enviaron 60 cuentas digitales del juego y que otros compradores quedaron a la espera. Además, recibió alrededor de 40 consultas por PlayStation 5. Para él, fue el lanzamiento de mayor movimiento comercial desde que abrió Mundo Play en 2020.

Un padre y su hijo compartieron la espera

Juan Pablo hizo fila con Ramiro, quien le venía insistiendo desde que supo de la actividad. "Papá, papá, tenemos que ir", recordó el padre al contar cómo empezó el plan de esa noche. También había disfrutado de los videojuegos y quería compartir esa emoción.

"Creo que valía la pena acompañarlo", expresó. Ramiro, fanático de GTA San Andreas, resumió su ilusión de forma sencilla: "Siempre quise probarlo y jugarlo hasta terminar". En su casa todavía no tienen una PlayStation 5; están ahorrando para comprarla y, mientras tanto, la prueba gratuita se convirtió en una oportunidad difícil de dejar pasar.

"Es un juego que viene creciendo con nosotros"

Emilio y Mauricio también esperaban su turno. Recordaban que eran chicos cuando apareció GTA V y que la nueva entrega los encontraba en otra etapa de sus vidas. "Es un juego que viene creciendo con nosotros", dijeron al explicar por qué el estreno significaba tanto.

Ninguno podía, por ahora, afrontar la compra del juego y la consola para disfrutarlo en casa. Por eso pensaban aprovechar cada minuto y hasta bromearon con volver a las 8 con una reposera para hacer otra fila. Para ellos, compartir la experiencia valía tanto como recorrer Vice City.

Otra historia fue la de Isaías, un profesor que todavía guarda una hoja de trucos de GTA para PlayStation 2. La expectativa era tanta que tomó la publicidad del lanzamiento como material de trabajo: durante cuatro clases de marketing, sus alumnos editaron videos y diseñaron carteles inspirados en el videojuego.

El docente contó que sus estudiantes no tendrían clases hasta el viernes y explicó que ya había podido probar el título durante un par de horas en una consola ajena. Aun así quiso sumarse al encuentro para explorar los detalles de la ciudad, la conducción y los personajes. Su entusiasmo resumió el ambiente de la noche: la espera había atravesado generaciones.

Cómo seguir jugando gratis en San Juan

Para la primera madrugada, los organizadores tenían previsto continuar hasta las 5 de este jueves 19 de noviembre. La actividad seguirá hasta el domingo 22, todos los días desde las 8 y, en principio, hasta las 22, aunque el cierre podría extenderse si continúa la demanda.

El acceso es gratuito y cada persona dispone de 15 minutos para jugar. Quienes prefieran tener GTA VI en su casa pueden consultar las opciones de Mundo Play desde $60.000, según informó la tienda durante la cobertura.