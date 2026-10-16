La marca Movistar comenzará a desaparecer progresivamente del mercado de telefonía celular en Argentina y parte de sus clientes pasarán a operar bajo el nombre de Tuenti. La medida se concretará tras un acuerdo entre Telecom Argentina y Metrotel, que contempla la transferencia de aproximadamente seis millones de líneas móviles y 200.000 usuarios de internet fija. El cambio no será inmediato y los clientes afectados recibirán notificaciones antes de que se efectúe la transición que está prevista para comenzar durante los próximos días.

La operación fue anunciada este jueves 15 de octubre, luego de que Telecom aceptara una oferta de Metrotel por 450 millones de dólares. El acuerdo responde a las condiciones impuestas por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) para autorizar definitivamente la compra de Telefónica Argentina, realizada por Telecom por 1.245 millones de dólares.

La decisión busca evitar una concentración excesiva del mercado de las telecomunicaciones, ya que Telecom controla Personal y adquirió las operaciones de Movistar. Por este motivo, deberá desprenderse de una parte de los clientes y activos que incorporó con la compra.

Qué pasará con los clientes de Movistar en Argentina

Uno de los principales interrogantes es cómo afectará esta modificación a los usuarios actuales de Movistar. Según lo informado, la transición será progresiva y no incluirá a todos los abonados.

Los clientes que formen parte de la cartera transferida recibirán primero una comunicación oficial de Movistar y posteriormente otra de Tuenti, donde se detallarán los pasos del proceso.

El acuerdo contempla la continuidad de los números telefónicos, contratos vigentes, saldos prepagos y promociones activas. Sin embargo, todavía resta conocer cómo se implementarán algunos aspectos operativos, como la eventual necesidad de cambiar las tarjetas SIM y las condiciones de atención al cliente.

Una parte de los usuarios permanecerá bajo la estructura de Telecom, que también administra la marca Personal. Por lo tanto, no todos los clientes tendrán que migrar a Tuenti.

Cuándo comenzará el cambio de Movistar a Tuenti

La transición está prevista para comenzar durante los próximos días, aunque todavía no se anunció un calendario específico para cada grupo de usuarios.

Las empresas esperan que la nueva operación comercial esté en funcionamiento antes de finalizar 2026. Para concretarlo, deberán completar los contratos definitivos y formalizar el acuerdo ante la Autoridad Nacional de la Competencia.

Metrotel, que hasta ahora estaba enfocada principalmente en ofrecer servicios de conectividad a grandes empresas, ingresará al mercado masivo de telefonía celular bajo la marca Tuenti.

La operación también incluye infraestructura de telecomunicaciones, derechos de uso de espectro radioeléctrico y componentes de redes de fibra óptica. Además, ambas compañías prevén establecer acuerdos para compartir determinadas instalaciones y garantizar la continuidad de los servicios durante la transición.

Por qué Movistar dejará de utilizar su nombre

La modificación surge como consecuencia de la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom, una operación que reunió bajo un mismo grupo empresarial a dos grandes prestadores de telefonía móvil.

Para evitar que la concentración afectara la competencia, las autoridades nacionales exigieron transferir una porción del negocio a otro operador.

En ese escenario, Metrotel fue seleccionada como compradora de parte de los activos y usuarios. La empresa utilizará la marca Tuenti para competir en el mercado nacional frente a Personal y Claro.

De esta manera, Argentina se prepara para una transformación importante en el sector de las telecomunicaciones, con millones de clientes involucrados en un cambio que se realizará de manera gradual durante los próximos meses.