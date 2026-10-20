Movistar comenzó a informar a los clientes alcanzados por el traspaso de líneas a Tuenti, una migración que se realizará de manera gradual. El cambio comprende a unos seis millones de usuarios de telefonía móvil y a 200.000 clientes de Internet fija, que pasarán a Metrotel, según comunicó la compañía.

Los usuarios que reciban el aviso no tendrán que iniciar trámites ni cambiar la tarjeta SIM. Movistar también indicó que los planes no se modificarán o serán mejorados, y que los clientes conservarán el crédito disponible y la modalidad de pago que ya eligieron.

Qué informan los mensajes

Los primeros SMS dirigidos a los clientes identifican a Tuenti como el nuevo prestador del servicio móvil y explican que el cambio se vincula con una disposición del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el marco de la compra de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom Argentina. La comunicación dice que el servicio será brindado por otro proveedor y que continuará con la misma calidad y condiciones, según informó Infobae.

El mensaje incluye los números 0800-321-0700 y *700 para consultas, además de un enlace de Movistar. También indica que el remitente no recibe respuestas y que quienes necesiten comunicarse deben hacerlo por esos canales. El SMS informa que los clientes pueden pedir la baja sin cargo.

La empresa señaló que enviará comunicaciones individuales a las personas alcanzadas entre el lunes 19 de octubre y fines de noviembre. La migración, según el anuncio de Movistar, será automática y se hará por etapas. La compañía también sostuvo que informará a cada cliente sobre las etapas del cambio y sus implicancias.

El traspaso y la compra de Telefónica

La transferencia forma parte de las condiciones regulatorias fijadas para la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por Telecom. La operación contempla el traspaso de clientes y de activos vinculados a la prestación de servicios de telecomunicaciones. El objetivo de las medidas dispuestas por las autoridades es preservar la competencia en el mercado argentino, de acuerdo con el comunicado de Movistar.

Telecom había aceptado una oferta de Metrotel por 450 millones de dólares para quedarse con la cartera de usuarios, según informó La Nación. Además de los clientes, la propuesta incluye derechos de uso del espectro radioeléctrico, infraestructura de red y determinados contratos necesarios para prestar el servicio.

La Autoridad Nacional de la Competencia aprobó a Metrotel como adquirente en septiembre, de acuerdo con La Nación. La operación todavía requiere la presentación del acuerdo definitivo ante ese organismo para instrumentar la transferencia. La compra de Telefónica por parte de Telecom había sido aprobada de manera condicionada y, según la misma fuente, tuvo un valor de 1.245 millones de dólares.

Una vez realizado el cambio, los usuarios podrán comunicarse con la atención de Tuenti mediante la aplicación de la marca, el *700, el 0800-321-0700 o WhatsApp al +54 9 11 2272-8588, informó La Nación.