Moyano consideró "una falta de respeto" la designación de Macri en la FIFA y Avelluto la defendió

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La designación del ex mandatario Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA mantenía hoy encendido el debate en el ámbito político, donde el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto defendió su nuevo cargo, el jefe del gremio camionero Hugo Moyano consideró la decisión de la entidad como una "falta de respeto al pueblo argentino" y al "futbolístico".



"Es faltarle el respeto al pueblo argentino, al pueblo futbolístico, nombrar a una persona que ha sida prácticamente repudiada en las urnas, con todo el desastre que hizo en el país. Premiarlo no tiene sentido común", dijo hoy a radio La Red el sindicalista y presidente del club Independiente, Hugo Moyano.



En tanto, a través de su cuenta en la red social Twitter, Avelluto atribuyó las críticas a la designación del ex jefe de Estado al "resentimiento de la fauna del fútbol argentino" y subió la apuesta al afirmar que eso "indica que el espíritu oportunista de (el fallecido ex presidente de la AFA) Julio Grondona sigue vivo".



"El resentimiento de la fauna del fútbol argentino ante la designación de Mauricio Macri en la Fundación FIFA indica que el espíritu oportunista de Julio Grondona sigue vivo entre nosotros", escribió el ex funcionario, que sumó a los dirigentes del PRO que defendieron el nombramiento de Macri ante las voces críticas de la dirigencia del fútbol argentino.



Y, añadió: "La pelea sigue siendo entre los que queremos cambiar y los que quieren que nada cambie".



Por su parte, Hugo Moyano lamentó que "estas instituciones internacionales" como la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), "en muchos casos, actúan de esta forma, sin pedir la opinión de quienes conocemos la situación de cada uno de los hombres de este país".



SI bien el presidente del Club Atlético Independiente consideró que la designación de Macri en la Fundación FIFA "no sirve para nada", la calificó de "lamentable".



Del mismo modo, descartó que pueda tener relevancia para lograr una nueva candidatura a presidente, al señalar "No, la gente ya lo conoce".



En este marco, el dirigente camionero añadió, con ironía, que, "en muchas cosas, no se equivocó (Macri) porque dijo que no poder dominar la inflación era una muestra de la incapacidad de gobernar, y bueno, él lo confirmó".



Moyano también dijo haberse sentido "una vez más defraudado" por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por haber designado a Macri en un rol clave en la Fundación FIFA al sostener que "tendría que haber pedido la opinión de los clubes, del deporte argentino".



"Es absurdo esto, no creo que en el mundo quede bien una decisión de esa naturaleza porque tengo entendido que también se ha criticado esta decisión", sintetizó Moyano tras asegurar que, si Macri lo llamara por teléfono, su respuesta sería: "No estoy; estoy ocupado".



Ayer el fútbol argentino se manifestó mayormente en contra de la designación de Macri y los primeros en comunicar sus posiciones fueron Rodolfo D'Onofrio (presidente de River Plate) y Marcelo Tinelli (presidente de San Lorenzo), quienes consideraron "lamentable" el nombramiento.



En tanto, en Juntos por el Cambio, el ex mandatario cosechó respaldos por su designación en la organización sin fines de lucro de la FIFA: la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fueron algunos de los que celebraron la decisión del suizo Infantino.



La Fundación FIFA se creó en 2018 como entidad independiente respaldada por la FIFA, con el objetivo de contribuir a la promoción de un cambio social positivo, según su página de internet.