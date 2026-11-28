Mozarteum Argentino filial San Juan despedirá su 44ª temporada este sábado 28 de noviembre, a las 21:30, en el Teatro Sarmiento con el espectáculo "The Beatles Sinfónico Coral", una propuesta que recorre las distintas etapas de la banda británica combinando orquesta y voces corales.

El concierto busca acercar al público sanjuanino una relectura sonora del repertorio del cuarteto de Liverpool, uniendo la música popular con la académica en una función anunciada para cerrar el calendario anual de la institución.

El repertorio fue planteado como un recorrido cronológico por la obra del grupo británico, abarcando desde sus primeros temas más frescos —como Love Me Do, She Loves You y A Hard Day's Night— hasta canciones emblemáticas de etapas posteriores y de mayor complejidad como Yesterday, Eleanor Rigby, Penny Lane, Strawberry Fields Forever, Something, Let It Be y Hey Jude.

Las entradas para la función en el Teatro Sarmiento se comercializan de manera online a través de la plataforma Avantti y de forma presencial en la oficina del Mozarteum, ubicada en avenida Ignacio de la Roza 161 oeste, local 5, de 9 a 12:30, además de en la boletería del teatro el mismo sábado desde las 19 hs.

Qué es "The Beatles Sinfónico Coral"

The Beatles Sinfónico Coral es un espectáculo musical que traslada el repertorio del cuarteto de Liverpool a un formato orquestal y vocal, combinando arreglos sinfónicos con voces corales para tender un puente entre la música popular y la tradición académica. En el cierre de la 44ª temporada de Mozarteum Argentino filial San Juan —previsto para el sábado 28 de noviembre a las 21:30 en el Teatro Sarmiento—, la propuesta reúne a casi un centenar de artistas en escena para recorrer cronológicamente la evolución del grupo británico: desde sus inicios pop y rockeros (Love Me Do, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, A Hard Day's Night) hasta sus obras más elaboradas y emblemáticas (Ticket to Ride, Help!, Yesterday, Eleanor Rigby, Penny Lane, Strawberry Fields Forever, Something, Let It Be y Hey Jude).

El Mozarteum Argentino filial San Juan cuenta con 44 años de trayectoria ininterrumpida impulsando la música de excelencia y el desarrollo cultural en la provincia, combinando grandes conciertos en sala (en espacios como el Teatro Sarmiento y el Teatro del Bicentenario) con ciclos itinerantes en distintos departamentos sanjuaninos.

Por su parte, la Orquesta Pianoforte d Mendoza), es una agrupación sinfónica profesional e impulsada por la Fundación Pianoforte, integrada por músicos seleccionados por su versatilidad para abordar tanto el repertorio académico como cruces sinfónicos con géneros populares y espectáculos temáticos en escenarios de referencia como el Teatro Independencia, con presentaciones en la región y proyectos orquestales en Argentina y Chile.

Finalmente, el Coro Universitario de la FFHA (UNSJ), cuenta una historia ligada a figuras fundacionales de la actividad coral sanjuanina como Juan Argentino Petrachini, con una extensa presencia en la vida artística y académica de la provincia y participaciones junto a formaciones sinfónicas y corales en distintos repertorios.