La música de The Beatles llegará al Teatro Sarmiento en una propuesta sinfónico-coral que marcará el cierre de la 44ª temporada de Mozarteum San Juan. El espectáculo se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026, a las 21:30, y ofrecerá una interpretación de las canciones más reconocidas de la banda de Liverpool a través de arreglos para orquesta y coro.

La producción estará a cargo de Pianoforte y un coro, en una presentación que buscará combinar la popularidad y vigencia del repertorio de The Beatles con la estructura y los recursos propios de la música clásica.

La propuesta plantea un recorrido musical por las composiciones que atravesaron generaciones y dejaron una marca en la historia de la música internacional. A través de versiones sinfónico-corales, el espectáculo ofrecerá una nueva lectura de esos temas, con arreglos pensados para el formato orquestal y vocal.

El concierto forma parte de la programación de Mozarteum San Juan y tendrá como escenario el Teatro Sarmiento, ubicado en avenida Alem Norte 1, en la ciudad de San Juan. La función será apta para todo público.

Las entradas tienen valores desde los $40.000 y se encuentran disponibles a través de la plataforma Avantti, en el sitio oficial de venta del espectáculo.

De esta manera, The Beatles Sinfónico Coral será el encargado de cerrar la temporada 44ª de Mozarteum San Juan con un homenaje a una de las bandas más influyentes de la música contemporánea.

Entradas: Avantti – The Beatles Sinfónico Coral