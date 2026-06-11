Muchachas y el cómo viven las mujeres de los campeones del mundo

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, una producción documental titulada Muchachas ofrece un recorrido por la cotidianeidad de las mujeres que acompañan a los futbolistas argentinos. Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bacerano son las seis protagonistas que comparten sus vivencias sobre mudanzas, colegios y la soledad.

Pía Iezzi, la productora ejecutiva, relató que la idea surgió "En un café con Lu, pensando en qué podíamos hacer juntas. Las dos estamos muy metidas en el mundo de la producción y las personalidades, las figuras, las celebridades".

Para lograr el testimonio de las familias, el equipo de producción trabajó durante dos años. Iezzi explicó que "Llegamos siempre a través de un amigo, un familiar, alguien que les inspire confianza. Fuimos de un lugar súper humilde, bondadoso: queremos mostrar tu historia. No era nada polémico, queríamos mostrar la familia, los proyectos de ellas".

El seguimiento incluyó viajes a Milán, Manchester, Nueva York y Madrid, cubriendo también la Copa América. Al respecto, la productora mencionó que "Las acompañamos en la Copa América. Estuvimos con ellas en todos los partidos. Las acompañamos en la previa". Además, destacó un momento particular al señalar que "Las acompañamos cuando los saludan a ellos post partido".

El documental también aborda las costumbres y los nervios durante la competencia. Iezzi reveló que "Ellas lo viven con muchos nervios. Por suerte, la mayoría va acompañada de un montón de familiares, siempre están con padres, amigos, primos, siempre tienen red de contención. Hay una que se pone siempre la misma camiseta y no la lava". Al ser consultada sobre si existieron restricciones en el contenido, la ejecutiva afirmó que "La verdad que no. Todas muestran a sus hijos, todas hablan de sus complicaciones, porque ninguna muestra que viven en Disney, porque no es así".

Uno de los propósitos centrales de la miniserie es alejar la imagen de perfección absoluta. Según la productora, "Justamente esa era la idea: que muestren que son personas normales como cualquier otra, que obviamente tienen más beneficios, pero ellas mismas nos decían: ‘Capaz que la gente piensa que yo estoy acá y tengo 30 chefs a mi disposición y que tengo choferes y todo, y nada que ver’".

En cuanto al vínculo entre las protagonistas, Iezzi aclaró que "Hay amistades que son súper amigas y otras que tienen buena relación, pero no es que son íntimas amigas. Pero no hay ninguna rispidez, que estén peleadas o algo de eso. No, para nada".

De cara al futuro, la producción planea continuar con la integración del grupo. Iezzi anticipó que "Ahora en Miami vamos a hacer varias activaciones, varios eventos con todas juntas". La obra consta de tres episodios iniciales donde también participan los jugadores de la Selección. Sobre este punto, la productora precisó que "Ellos también hablan en la docuserie y cuentan sobre la relación de ellos y cómo se conocieron".