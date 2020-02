Muere a los 64 años Andy Gill, líder de la banda postpunk Gang of Four

Andy Gill, el guitarrista y líder de la banda británica Gang of Four, formación clave de la era postpunk, murió ayer a los 64 años a causa de un cáncer, informaron sus compañeros a través de un texto publicado en las redes sociales del grupo.



"Esto nos resulta muy difícil de escribir, pero nuestro gran amigo y Líder Supremo ha muerto hoy (por el sábado). Su gira final en noviembre fue el único modo en el que él podía retirarse: con una Stratocaster colgada, aullando y ensordeciendo a las primeras filas. Su visión artística y su compromiso a la causa sin concesiones significó que él todavía siguiera escuchando mezclas del próximo disco, mientras planeaba el próximo tour desde su cama en el hospital", dice el texto.



Y añade: "Pero para nosotros, él era nuestro amigo, y lo recordaremos por su amabilidad y generosidad, su inteligencia imponente, sus malos chistes, historias locas e interminables tazas de té Darjeeling. Además, era un poco genial",



El escrito firmado por Thomas McNeice, John "Gaoler" Sterry y Tobias Humble, concluye: “Su influencia en la música de guitarras y su proceso creativo fueron inspiradores para nosotros, igual que para cualquiera que haya trabajado con él y escuchado su música. Y sus álbumes y su trabajo de producción hablan por sí solos. Vaya a escucharlos en su nombre... Te amamos, compañero".



Gang of Four se formó en los '70 por estudiantes de la Universidad de Leeds y se caracterizó por su mezcla de punk con sonidos bailables, como el funk, y letras que daban cuenta de un fuerte contenido político desde una visión intelectual.



El grupo logró un fuerte impacto con sus primeros discos “Entertainment”, de 1979; y “Solid gold”, de 1981.



Actualmente, la banda trabajaba en un nuevo álbum de estudio titulado “Happy now. Out now”.



Gang of Four se había presentado por única vez en la Argentina en mayo de 2018 en Niceto Club, ubicado en el barrio porteño de Palermo.