Muere un ex corredor del TC platense que había sido baleado durante un asalto en Villa Dominico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un ex piloto del TC platense murió tras permanecer ocho días internado luego de ser baleado por delincuentes que lo asaltaron frente a su casa de la localidad bonaerense de Villa Dominico, junto a su hermano que también resultó lesionado, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



"Lamentamos informar el fallecimiento de Alberto Ducca, ex piloto de nuestra categoría y un hombre muy ligado al mundo automovilístico", publicó la página de Facebook del TC Platense.



Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que el ex piloto murió el lunes último, tras ser herido en el asalto ocurrido el domingo 2 de febrero, cerca de las 22.30, cuando llegaron a su casa situada en Brandsen entre Chascomús y Matanza, en el partido de Avellaneda, en la zona sur del conurbano.



El ex corredor de 56 años, su hermano Héctor y sus dos esposas habían regresado de un cumpleaños familiar y la víctima abrió la puerta del inmueble para sacar a pasear a sus perros.



"En eso entró una persona pidiéndole mojarse la cabeza por el calor y él accedió", relató Jorge, otro hermano Ducca, quien añadió: "La persona se retiró y al hacer unos metros por la vereda le pidió el celular a Héctor y a su esposa".



En ese momento, Alberto se asomó a la vereda sin percatarse de la situación y el delincuente efectuó un disparo que impactó en el abdomen del ex corredor.



"El ladrón hace un segundo y tercer disparo impactando en mi otro hermano, uno de los balazos le atravesó un brazo y el otro le rozó el empeine y le provocó una quemadura", añadió Jorge.



Mientras el delincuente y los hermanos forcejeaban, Alberto se desvaneció y otro ladrón que apareció para "rescatar" al cómplice gatilló dos veces contra Héctor pero los disparos no salieron.



Tras el ataque, los asaltantes escaparon en un auto que estaba estacionado sobre calle Matanza y el ex piloto fue trasladado de urgencia por su hermano y unos vecinos al hospital de Wilde, donde fue operado y luego fue derivado a la Clínica Calchaquí por su obra social.



Un vocero encargado de la pesquisa dijo a Télam que Ducca falleció a raíz de un "virus intrahospitalario" el domingo alrededor de las 23 y sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio de Avellaneda.



En tanto, Héctor se trasladó por sus propios medios al sanatorio Itoiz de ese distrito.



Los investigadores analizaban las filmaciones de las cámaras de seguridad municipales con el fin de obtener datos sobre la banda, aún prófuga.



"Es un día muy triste para mí y mi familia, la delincuencia me robo a mi tío, me tocó verte partir inesperadamente. Siempre vas a estar en mi memoria y en mi corazón, con esa sonrisa enorme tal linda y ese corazón enorme de que tenías, eras esa persona que solo hacía el bien, daba todo sin esperar nada a cambio. La vida fue injusta pero el cielo se ganó un angelito más, descansa en paz tío", escribió una sobrina de la víctima en Facebook.



El crimen del ex piloto, padre de dos hijos que mañana cumplía 57 años, es investigado por el fiscal Elvio Laborde, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada en Avellaneda, Departamento Judicial Lomas de Zamora en una causa caratulada como "homicidio agravado".



Por otra parte, Jorge Ducca contó que su hija y sobrina de la víctima, tras haber sepultado a su hermano por la mañana del martes, esa noche fue asaltada junto a sus amigas.



"Cuatro delincuentes en una camioneta jeep gris las interceptan cuando iban a la parada del colectivo y le pusieron el arma en la cabeza exigiéndole todas sus pertenencias", relató.



El vehículo que había sido robado el sábado apareció abandonado en Dock Sud y adentro estaba una mochila que pertenecía a la chica y otros elementos sustraídos.