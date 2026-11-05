Muerte de Daniel Bifulco: el parte policial y la causa en investigación

La trágica muerte del humorista Daniel Bifulco a los 56 años conmocionó al espectáculo. El actor fue encontrado sin vida en su casa ubicada en la calle Franklin D. Roosevelt al 5200 de Villa Urquiza. Su hermano realizó la llamada al servicio de emergencias 911 durante la madrugada tras hallarlo totalmente inconsciente.

Una unidad del SAME acudió al lugar pero los médicos solo pudieron constatar el deceso. El informe oficial indica que el cuerpo estaba recostado y sin signos de violencia evidentes. La causa quedó caratulada formalmente como averiguación de causa de muerte por la Fiscalía Número 36 a cargo de Marcelo Eduardo Munilla Lacasa.

Las primeras hipótesis médicas señalan la posibilidad de un paro cardíaco, aunque todo dependerá de las pericias judiciales. El recordado integrante de Los Jaimitos en ShowMatch se preparaba para estrenar la obra La Magia de la Risa en Mar del Plata. En dicho elenco iba a compartir escenario junto al Mago Sin Dientes, Flavio Gastaldi y Roberto Peña.